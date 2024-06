Sementa Rajhard otkrila detalje druge trudnoće: ''Jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom''

Početkom mjeseca glumica Sementa Rajhard, koja se posljednjih dana često pojavljuje u javnosti, potvrdila je da je u drugom stanju. Prelijepa trudnica detalje o drugoj trudnoći, imenu koje su izabrali za bebu te ljetnim planovima, otkrila je našoj Matei Slogar za In magazin.

Nakon kćeri Stelle, u dom glumice Semente Rajhard i njezina supruga Vanje stiže sin. Sementa je u četvrtom mjesecu trudnoće, a kao trudnica zasjala je na jednom od mnogobrojnih evenata posljednjih tjedana.

Ovaj put je dečko u pitanju. Hoće li biti tradicionalno ili moderno ime?

''Bit će moderno ime, a najbitnije da se sviđa i meni i suprugu to je ono o čemu nismo dugo razmišljali i oko čega se nismo svađali'', otkrila je Sementa.

Već su znali prije 5 godina?

''Prije 5 godina smo imali to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom'', kaže.



Sementa se 2020. udala za građevinskog poduzetnika Vanju Brundelu, a tada je, u jeku pandemije, bila i trudna.

Prošli put je bila trudna za vrijeme korone, kolika je sad razlika?

Pa ogromna, idem na evente, baš je razlika jer se tad nigdje nije moglo ići. Puno sam aktivnija, sviđa mi se to, ali malo bi se i htjela odmoriti'', kaže.



Sementa je najpoznatija po seriji Stella koja se emitirala na Novoj TV, a u njoj je pokazala i zavidne pjevačke sposobnosti. Uz to, okušala se i u poduzetničkim vodama.

Prije nekoliko godina pokrenula je i svoju liniju spavaćica za trudnice i dodatke za bebu, kakva je sad situacija?

''Opet smo pokrenuli liniju i javljaju mi se buduće mame i baš mi je drago da su se toga sjetile jer stvarno deficit spavaćica je, baš onakve kakve mi želimo da su pogodne za trudnice i za dojenje'', kaže.



Kakve vrijednosti se trudi usaditi svojoj djeci?

''Zapravo sve ono što su moji roditelji meni usadili, da budem prisebna, kulturna osoba i da imam vjeru u Boga jer će tako biti sve lakše'', kaže.

A ona je kao dijete živjela san mnogih - i to u lunaparku koji je držala njezina obitelj.

''Meni je bilo super, nikad to ne bi mijenjala, mislim da me to stvorilo ovakvom kakva jesam, san je svakog djeteta, puno je teže ali mislim da bi u današnje vrijeme to bilo puno teže jer imamo društvene mreže. Mi to nismo imali, mi smo se družili, mijenjali smo gradove, mjesta, bilo je puno puno ljepše'', kaže.



Kći Stella neizmjerno se veseli bratu, a evo kakvi su im planovi za ljeto dok pojačanje u obitelj ne stigne:

Hoće li ove godine preskočiti more s obzirom da će biti u visokom stupnju ili ipak ideš?

''Idem na putovanje još dok mogu dok nas je još troje, idem na more i mislim da će mi kao trudnici biti puno lakše'', kaže.



A onda će najesen uživati u slatkim brigama s bebom.

