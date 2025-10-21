Zagreb Film Festival donosi film koji je rasplakao Veneciju i priču koju svijet mora čuti!

Zagrebačka će publika među prvima u svijetu imati priliku pogledati zapažene filmove iz Venecije, Toronta i San Sebastiána.

Nedavno objavljen program 23. Zagreb Film Festivala, koji ove godine donosi 120 filmova u deset različitih programa, upotpunit će i novo ostvarenje legendarnog američkog redatelja Jima Jarmuscha, Otac majka sestra brat, u Veneciji nagrađeno Zlatnim lavom za najbolji film.

U subotu, 15. studenoga, nakon službene dodjele nagrada, zagrebačka publika uživat će u filmu koji je humornim uvidom u intimni svijet složenih obiteljskih odnosa osvojio naklonost žirija prestižnog Venecijanskog filmskog festivala.



Redatelj koji je svojim crnohumornim senzibilitetom te nadilaženjem žanrovskih konvencija uvelike utjecao na suvremenu nezavisnu kinematografiju u novom se uratku bavi vezama između roditelja i njihove odrasle djece. Natopljen melankolijom te neodoljivom jarmuschevskom ironijom, Otac majka sestra brat film je čiji se likovi kreću interijerima obiteljskih kuća i stanova, piju kavu, vode površne razgovore, noseći sa sobom nerazriješene probleme, prisiljeni preispitati svoje odnose s emocionalno distanciranim roditeljima. Riječ je o triptihu prigušene emocionalnosti s nevjerojatnom glumačkom postavom (Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps) u kojem, u skladu s Jarmuschevim dosadašnjim stilskim i tematskim preokupacijama, neizgovoreno nerijetko nosi veću težinu od izgovorenog.



Jarmuschev će film u Zagrebu biti prikazan svega dva mjeseca nakon premijere u Veneciji, što ga smješta među nekolicinu naslova iz ovogodišnjeg programa koje će publika ZFF-a moći pogledati među prvima na svijetu. Jedan od njih je i potresna rekonstrukcija istinitog događaja o šestogodišnjoj djevojčici Hind Rajab, zarobljenoj u automobilu pod izraelskom paljbom s ubijenim članovima svoje obitelji.

Glas Hind Rajab redateljice Kaouther Ben Hanije (Čovjek koji je prodao svoju kožu; ZFF 2021.) tuniški je kandidat za Oscara, a snimljen je s ciljem podizanja te širenja svijesti o aktualnom genocidu nad palestinskim narodom. Film je u Veneciji osvojio Srebrnog lava, a na 23. ZFF-u prikazuje se u programu Ponovno s nama, koji publici predstavlja nove naslove otprije poznatih autora. Na festivalu će gostovati i glumac iz filma Motaz Malhees, a prihod od ulaznica donirat će se humanitarnim organizacijama koje djeluju na terenu.



U istom se programu prikazuje intrigantni film Nezahvalna bića češko-slovenskog redatelja i scenarista Olmoa Omerzua (Obiteljski film, ZFF 2015.; Zimske mušice, ZFF 2018.) koji je u sklopu Industrije prošlogodišnjeg izdanja ZFF-a u prepunom Dokukinu KIC održao i dojmljiv masterclass.

Premijerno prikazan krajem rujna na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastiánu, ovaj provokativni uvid u adolescenciju te zamke modernog roditeljstva snimljen je na predivnom Pelješcu, a prati nedavno rastavljenog Davida koji odluči odvesti djecu na Jadran. No opuštajuće ljetovanje pretvorit će se u noćnu moru kada novi dečko njegove maloljetne kćeri Kláre postane osumnjičenik u lokalnoj istrazi ubojstva. Film je nastao u koprodukciji s Hrvatskom (Kinorama), a istražuje kako se obiteljski sukobi i razmirice odražavaju na psihu djeteta.



Na ZFF-u se u sklopu programa Velikih 5, posvećenog filmovima iz pet najvećih europskih kinematografija, prikazuje novo djelo prominentnog francuskog redatelja te majstora senzualnosti Françoisa Ozona (Bogu hvala, Zlatni medvjed 2019.). Svježa adaptacija kultnog egzistencijalističkog štiva Stranac Alberta Camusa smješta ravnodušnog Meursaulta (Benjamin Voisin) u zagušljivi Alžir 1930-ih, gdje se protiv njega pokreće sudski proces zbog ubojstva. Ovaj film o apsurdu ljudskog postojanja, snimljen u crno-bijeloj tehnici (kameru potpisuje Manu Dacosse), sagledava temeljne preokupacije izvornog teksta iz suvremene perspektive, razotkrivajući pritom univerzalnost njegove poruke.



Ovog studenog u Zagreb stiže i Bouchra, impresivno animirano ostvarenje s antropomorfnim likovima predstavljeno na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, redateljica Orian Barki i Meriam Bennani o queer umjetnici iz Maroka koju jedan telefonski razgovor s majkom vraća u prošlost. Film se na 23. ZFF-u prikazuje u programu PLUS koji predstavlja autore koji na originalan i odvažan način pristupaju temi odrastanja.



23. Zagreb Film Festival održat će se od 10. do 16. studenoga 2025. u CineStaru Branimir, kinu Kinoteka, MSU-u i u Dokukinu KIC.



