Potresna istinita priča o majci dvoje djece po kojoj je snimljena i serija, detalji su godinama bili prešućivani

Netflixova serija ''No One Saw Us Leave'' otkriva šokantnu istinitu priču o obiteljskoj otmici koja je potresla Meksiko.
Serija "No One Saw Us Leave'' ("Nadie nos vio partir") izazvala je posljednjih dana golem interes publike i kritike jer je temeljena na istinitim događajima koji su desecima godina bili prešućivani u meksičkoj javnosti.
Serija, snimljena prema autobiografiji spisateljice Tamare Trottner, rekonstruira traumatično djetinjstvo autorice, koja je u kasnim 1960-ima doživjela da je njezin vlastiti otac oteo nju i brata te ih mjesecima skrivao diljem svijeta.
U svojoj knjizi ''Nadie nos vio partir'' iz 2020. Tamara Trottner opisuje odrastanje u bogatoj židovsko-meksičkoj obitelji i razorni trenutak kada je otac nakon raspada braka odlučio kazniti majku tako što joj je oduzeo djecu. Ono što je uslijedilo bila je međunarodna potraga i pravna bitka koja je trajala godinama, u vremenu kada su institucije rijetko stajale na stranu žena. Majka je uz pomoć privatnog istražitelja tragala za djecom po više država, dok su Tamara i brat Isak živjeli u stalnom strahu i neizvjesnosti.
''Upravo sam napunila pet godina. Ovo je posljednji dan mog djetinjstva'', rečenica je kojom je Tamara započela knjigu.
Serija vjerno slijedi osnovu knjige, ali fokus prebacuje na majku – u fikcionaliziranoj verziji nazvanu Valeria Goldberg, dok je otac Leo Saltzman prikazan kao karizmatičan, ali manipulativan muškarac iz ugledne obitelji. Netflixova adaptacija pojačava trilerske elemente i dočarava atmosferu tajnih putovanja, lažnih identiteta i birokratskog zida koji stoji između majke i djece.
Premda su likovi i detalji promijenjeni, srž priče ostaje ista: emocionalno i psihološko nasilje koje se provodi nad djecom i majkom u društvu u kojem je moć i dalje na strani bogatih muškaraca.
Tamara Trottner i njezin brat na kraju su vraćeni majci i odrasli u Meksiku, ali autorica u svojim intervjuima naglašava da je trauma ostavila dubok trag. Danas je ugledna spisateljica i predavačica koja u svojim djelima često istražuje teme sjećanja, identiteta i židovske dijaspore. Njezina novija knjiga, ''Pronunciaré sus nombres'', proširuje obiteljsku povijest kroz priče o precima i izbjeglištvu.
