Meghan Markle objavila novi video u kojem je pokazala sina i kćer što ne radi često

Meghan i Harry s djecom Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle na Instagramu je objavila video s djecom.

Meghan Markle podijelila je novu video snimku svoje djece kako trče kroz polje dok u čudu promatraju svog oca, princa Harryja, kako izrezuje bundevu.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je montažu kratkih isječaka na Instagramu uz pjesmu California Dreaming, a u jednom trenutku kamera prikazuje Meghan i Harryja kako se drže za ruke dok promatraju sina Archija među poljskim plodovima. Na snimci se vidi i Lilibetina valovita bakrena kosa dok razgledava voće.

Meghan je nosila crne visoke čizme, tajice i crnu jaknu, dok je Harry odabrao opušteni stil – traperice, hudicu i šiltericu. U drugim kadrovima Meghan nježno tapša sina po glavi i vodi Lilibet kroz farmu na prikolici.

"Sretna nedjelja", napisala je uz video, dodavši emotikon bundeve i srca.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Komentari na objavi su isključeni, a broj lajkova nije prikazan. Video počinje upečatljivim kadrom strašila usred polja, a u jednom trenutku nazire se i stražnji dio glave Meghanine majke.

