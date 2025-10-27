Meghan Markle objavila novi video u kojem je pokazala sina i kćer što ne radi često

Meghan Markle na Instagramu je objavila video s djecom.
Vojvotkinja od Sussexa objavila je montažu kratkih isječaka na Instagramu uz pjesmu California Dreaming, a u jednom trenutku kamera prikazuje Meghan i Harryja kako se drže za ruke dok promatraju sina Archija među poljskim plodovima. Na snimci se vidi i Lilibetina valovita bakrena kosa dok razgledava voće.
Meghan je nosila crne visoke čizme, tajice i crnu jaknu, dok je Harry odabrao opušteni stil – traperice, hudicu i šiltericu. U drugim kadrovima Meghan nježno tapša sina po glavi i vodi Lilibet kroz farmu na prikolici.
"Sretna nedjelja", napisala je uz video, dodavši emotikon bundeve i srca.
Komentari na objavi su isključeni, a broj lajkova nije prikazan. Video počinje upečatljivim kadrom strašila usred polja, a u jednom trenutku nazire se i stražnji dio glave Meghanine majke.
