Skrivene strasti domaćih zvijezda: Sviraju harmoniku, voze bijesne motore i vinogradare!

Skrivene strasti domaćih zvijezda mogle bi vas iznenaditi. Indira Levak strastvena je harmonikašica i klarinetistica, Slavko Sobin obožava vrtlarenje, a Sandi Cenov od malih nogu voli motore. Koja slavna domaća zvijezda često hoda bosa po vreloj žeravici, zna naš Davor Garić.

Uz primarne poslove i karijere, zvijezde često imaju i svoj ispušni ventil – skrivenu strast koju javno ne pokazuju baš često. Jeste li znali da je Indira strastvena harmonikašica?

I klarinetistica! Klarinet je počela svirati s 12 godina u limenoj glazbi u Županji, nerijetko i na sprovodima.

''Toliku bol koju prođeš kad imaš sprovod… mi smo znali pješačiti i po četiri kilometra. Sad zamisli kad je vani hladno, a sviraš na one metalne tipkice. Tu ne možeš imati rukavice – trubači mogu, mi klarinetisti ne možemo. Isuse i Bože, to su ti smrzotine.''

''Tu je mladi luk, salata, ovo su tikvice, cikla, špinat, mrkve, peršin, rotkva…''

Glumac Slavko Sobin u svojoj se oazi, daleko od buke grada, najradije prepušta vrtlarenju.

''Kad dođeš tu, sve ti stane, otvori se srce, stane vrijeme… Dolaze ti psi od tvojih prijatelja na čuvanje, jer eto – možeš.''

''Puno ljudi koje poznajem zapravo se prikriveno bavi ovakvim stvarima.''

Borna Kotromanić strastvena je ljubiteljica rada na sebi, a to nerijetko uključuje i hod po žeravici.

''Mislim da su me ovi rituali ohrabrili da osjetim intenzitet boli koju sam doživjela kao dijete i da kroz tu bol prođem. Jer mi je ogromna količina životne energije, 50 godina, odlazila u to da potisnem bol i da je nikad ne osjetim u njezinom punom intenzitetu – jer sam mislila da to neću preživjeti.''

Strast prema skupocjenim torbicama svih veličina ne krije Marko Grubnić.

''Ja sam tip koji to zaista voli. Na neki način sam i kolekcionar, međutim, nikada se za nijednu stvar ne vežem. Tako da imam i neke stranice na kojima vrlo rado prodam svoje torbe pa kupim nove.''

Sloboda otvorene ceste i zvuk motocikla velike su ljubavi Sandija Cenova. U limene jurilice zaljubio se još kao dječak.

''To je kao živo biće. Ja mislim da je to kao moderni konj – da su se točno tako osjećali kauboji kad su sjedali na svoje konje pa išli u neku avanturu, u nepoznato.''

Uz glazbu, Škoro je strastveni kuhar i doktor znanosti, a najradije se zaputi u svoj vinograd.

''Prva ideja da bih mogao biti vinar pojavila se negdje 2015. godine. Naime, prvo mi se stvorila ideja da bih mogao biti vinogradar i imati jedan svoj mali vinograd u kraju kojeg volim. Međutim, stjecajem okolnosti, grožđe je jeftino, vino je malo skuplje, pa sam onda odlučio ono što su me naučili na fakultetu – a to je da finaliziram proizvod. Tako sam počeo proizvoditi vino.''

