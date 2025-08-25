Slavni velemajstor matirao Ivicu Kostelića: "Idući puta slalom!"

Ivica Kostelić pohvalio se na Instagramu kako je odigrao partiju šaha s velikim Garijem Kasparovim

Ivica Kostelić s razlogom se svrstava među najvećim hrvatskim sportašima, ostvarivši niz sjajnih rezultata u skijanju. Naš bivši skijaš ovoga puta je ponovno odlučio zakoračiti u drugi, pomalo neočekivani sport.

Kako je objavio na svojem Instastoryju, Kostelić je bio na jednom šahovskom turniru kojeg je organizirao jedan od najvećih šahista svih vremena Gari Kasparov.

Ako je suditi prema Kostelićevom izrazu lica, Kasparov ga je brzo pobijedio, a bivši skijaš je imao samo kratki komentar.

"Idući puta utrkivat ćemo se u slalomu", napisao je Kostelić označivši Kasparova.

Kasparov inače ima hrvatsko državljanstvo od 2014. godine zbog svog lobiranja za Hrvatsku i Vukovar 1991. godine.

