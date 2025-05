Transplantacija kose više nije tabu tema: Poznati Hrvati podijelili su svoje iskustvo s ovim postupkom!

Sve više muškaraca i žena, odlučuje se na transplantaciju kose kao trajno rješenje za gubitak vlasi. Mnogima je to povratak samopouzdanja, mladolikosti i zadovoljstva vlastitim izgledom. O svojem iskustvu javno su progovorili, među ostalima, Tony Cetinski, Sandi Pego i Ivan Pažanin. IN magazin otkriva kako izgleda postupak, zašto je Turska lider u ovoj industriji i je li presađena kosa zaista trajna.

Gubitak kose globalni je problem koji pogađa milijune ljudi, bez obzira na dob, spol ili etničku pripadnost. Statistike pokazuju da će čak 85% muškaraca do 50. godine života iskusiti značajan gubitak kose, dok se kod žena taj broj kreće oko 40%. Zbog toga je transplantacija kose postala jedan od najbrže rastućih estetskih zahvata u svijetu. Turska se u tome nametnula kao globalni lider.



''Turska je pionirska zemlja u transplantaciji kose i svake godine radimo transplantacije za oko milijun ljudi iz cijelog svijeta. Zbog toga sve manje ljudi širom svijeta treba presađivanje kose, ali taj proces gubitka kose obično počinje između 30. i 35. godine, pa uvijek dolaze novi pacijenti'', govori dr. Cem Oral, ekspert za transplantaciju kose.

No transplantacija kose nije samo estetski zahvat – za mnoge je to povratak samopouzdanja i osjećaja mladosti. Prema istraživanjima, čak 60% muškaraca priznaje da im je gubitak kose značajno utjecao na samopouzdanje. Zato ne čudi da se mnogi odlučuju na ovaj zahvat, kako bi ponovno zavoljeli svoj odraz u ogledalu.

''To je danas kao kad mičeš madež, samo ljudi imaju te neke predrasude. Da nisam išao stvarno bih požalio. Već nakon 6-7 mjeseci sam vidio rezultate. Top mi je, stvarno top mi je i mislim da bi svi trebali otići i riješiti se toga'', kaže Sandi Pego, poduzetnik i influenser.

Brojne poznate osobe iz Hrvatske, od nogometaša do TV lica, također su se odlučile na ovaj zahvat.



''Imamo poznate klijente iz Hrvatske – TV reportere, nogometaše. Ne mogu podijeliti njihova imena, ali možda ćemo kasnije, uz njihovu dozvolu, podijeliti sva imena na našem Instagram profilu'', priča dr. Cem Oral, ekspert za transplantaciju kose.

Mnogima povratak bujne kose znači i povratak samopouzdanja na sceni. Tony Cetinski jedan je od onih koji se odlučio na transplantaciju, i to ne krije. Poznat po svojoj energiji na pozornici, Tony je oduvijek bio iskren prema svojoj publici, pa tako i o ovom zahvatu.



''Idem do kraja sada, rekao sam kad sam stavio sad ću napravit onu frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer ili onaj iz Seinfelda kako se zove Kramer, jer meni se odmah kovrča i onda ne znam što ću s njom. Ja ne volim to feniranje. Najsretniji sam bio kad sam imao ono za brijanje glave'', izjavio je Tony Cetinski.

Transplantacija kose nije rezervirana samo za one koji su potpuno ćelavi. Čak i oni koji tek primjećuju prve znakove gubitka kose, odlučuju se na ovaj korak, poput poznatog chefa Ivana Pažanina. Odlučio je riješiti se svojih zalizaka prije nego što je situacija postala ozbiljna.



''Ja nisam ima velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješit u jednom šutu i to je tako ispalo. Treba više gela i treba više vremena provoditi ispred ogledala. Ali dobro se osjećam i ja bi rekao da je to prirodno. To je tvoja kosa, samo je stavljena s jednog mjesta na drugi'', objasnio je Ivan Pažanin.

Iako se transplantacija kose najčešće povezuje s muškarcima, sve više žena odlučuje se na isti korak. Razlozi su različiti – od hormona i stresa do genetike:

''I žene također trebaju transplantaciju kose, baš kao i muškarci. Međutim, nemamo toliko marketinga usmjerenog prema ženama kao što imamo za muškarce. Zbog toga je razlika u omjerima pacijenata, ali potreba je jednako stvarna'', kaže dr. Cem Oral, ekspert za transplantaciju kose.



Kad se jednom obavi transplantacija, više se ne mora strahovati od novog gubitka kose:



''Transplantacija kose je trajno rješenje. Dlaka koja se presađuje obično dolazi sa stražnje strane glave, s područja koja su otporna na gubitak kose jer nemaju receptore za testosteron. Kada se jednom presadi, ta kosa više ne ispada'', dodao je Oral.

Bujna kosa nije uvjet za sreću, no njezin gubitak mnogima je narušio samopouzdanje i učinio ih nesigurnima. U današnjem svijetu, što je dosad bilo nezamislivo, i taj se problem može zauvijek riješiti.

