Naš glumac probija vlastite granice za potrebite, evo što njemu znači vjera: ''Religiozan sam, Isus je moj gospodin...''

Želio je napraviti nešto za druge, ali nikad nije ni sanjao da će probiti vlastite granice boli i izdržljivosti. Glumac Marko Cindrić odlučio je organizirati i otrčati svoj prvi ultramaraton, kako bi skupio novac za one kojima je pomoć najpotrebnija. Našoj Aleksandri Keresman za In magazin otkrio je kakve je trenutke spoznaje doživio pripremajući se za ovaj pothvat.

U njegovoj bilježnici planova i ideja već neko vrijeme stoji pothvat kojim bi skupio novac za potrebite, ali život i svakodnevica na neko su ga vrijeme odvojili od njezinih stranica. No svemir je upleo prste i podsjetio Marka na dogovor s fra Ivanom Bradarićem, kako će jednog dana pomaknuti svoje granice za dobrobit drugih.



''Već godinama ja želim dati više društvu, to jest osjećam da imam veću društvenu odgovornost, osjećam da imam tu snagu, energiju da mogu dati više od sebe nego što sam u tom trenutku davao. Nekako su mi se stvari pospojile i bilo je pa kak bi to bilo istrčati od Zagreba do Siska, da odem od svetog Antuna Padovanskog na Sv. Duhu, to je meni draga crkva gdje imam zapravo dosta privatnih trenutaka koji su meni bitni, da odem dolje do samostana Antuna Padovanskog i pitao sam ga što kažeš da napravimo humanitarni događaj i on je rekao imaš moju punu podršku'', priča Marko Cindrić.



I tako je naš glumac, široj publici poznat po ulogama u serijama poput ''Konak kod Himlije'' i ''Kud puklo da puklo'', kazališne daske zamijenio Savskim nasipom, na kojem svakodnevno brusi kondiciju za veliki humanitarni ultramaraton iduće godine.



''Moram ići iznad 15, 20 km minimalno jednom tjedno, plus treninzi snage, minimalno napravim 100 sklekova, 100 čučnjeva, nekakve animal flowove, zgibove girje, svašta. Prva polumaratonska distanca ove godine u Lovranu mi je zapravo bila odgovor na to koliko se ja moram žestoko spremati jer negdje na 16-tom, 17-om kilometru imao sam osjećaj da će mi se noge rastavit od tijela, da će mi ruke otpast susreo sam se s osnovnim postavkama u ljudskoj glavi što nisam u tom trenutku znao'', priča Marko.



Vlastite borbe, kako s tijelom tako i glavom, lakše je prebroditi sve dok je u glavi krajnji cilj - skupljanje 150 tisuća eura koji će se raspodijeliti između udruga Kolibrići i KAS iz Siska te pučke kuhinje na zagrebačkom Svetom Duhu.



''Ako sam išta ove godine naučio je da sam jako komforan čovjek, odnosno da je ljudski potencijal nevjerojatan i da su nam tijela svemirski brodovi, da se bojimo nekih stvari, ok to nam je usađeno, to smo naučili od svoje okoline, naučio sam da se moramo usuditi, da smo daleko jači od svega, da sam daleko jači nego kaj sam mislio'', kaže.



I ono najvažnije, nema izgovora. Čak ni dok balansira između obiteljskog života u Zagrebu, te proba i predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin.



''Evo jučer smo imali gostovanje u Osijeku s Bogovima Dalibora Matanića, oborio sam rekord od 10km točno prije probe. Tako da sam to odradio, probu, pa predstavu, apsolutno prisutan, s guštom, sve vidim sve čujem. Obitelj mi je na prvom mjestu to mi ne pati nikako, zato sam i vama kasnio 10 min tako da ja žongliram trčanje oko svega toga, dignem se u pet ujutro dok oni još spavaju da dođem doma da mogu pripremit doručak, stalno sam sklon prilagodbi'', kaže.



Ovaj svestrani glumac u ožujku je pokrenuo blog i podcast ''Ja jesam'', u kojem kroz razgovore s različitim stručnjacima drugima želi pomoći da poboljšanju duševno i tjelesno zdravlje.



''Ja jesam religiozan čovjek, Isus je moj gospodin, ali nisam neki stvarno neki rigorozni Rimokatolik ali vjerujem u to da sam izraz koji mora dati sebe da bi pomogao'', kaže.



A nekako se čini kako jedno dobro djelo jednostavno privlači nova.



''Trčao sam nedavno baš tu po noći po nasipu oko 23 i srce mi je puklo od tuge, doslovno sam se rasplakao kad sam vidio da ljudi razvlače madrace doslovno ispod ovog tu mosta, gdje spavaju po noći, dolje sam vidio stare bake, gospođe umotane u deke u nekom napuštenom kiosku kod Hendriksovog mosta, to je tuga i jad, i rekao sam si ako me zdravlje posluži ako svemir to bude htio idući će bit projekt vezan za beskućnike sigurno'', objasnio je.

Dotad se nada kako će mu se na ultramaratonu "MOSA BAVLJU 64000" ili "SAMO LJUBAV 64000" idućeg proljeća pridružiti što više trkača, ali i onih koji na bilo koji način žele biti dijelom ovog inspirativnog projekta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.