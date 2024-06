Njegovi hitovi broje milijunske preglede, evo što Grše kaže o tome: ''Vjera me jača, vjera je moj oklop i štit od ostataka svijeta''

On je jedini Hrvat na Billboardovoj ljestvici, i to s čak 5 pjesama. Riječ je o Grši, reperu iz Trilja, kojeg obožava cijela regija. Popularni reper našem je Hrvoju Kroli otkrio kakav je privatno, je li njegova supruga ljubomorna na brojne obožavateljice te hoće li sin krenuti njegovim glazbenim putem.

Pjesma koju ste čuli u samo 8 dana otkad je ugledala svjetlo dana preslušana je više od milijun i pol puta na youtubeu. Ovim se brojkama trenutačno od glazbenika kod nas jedino može pohvaliti Grše, on je miljenik cijele regije. Mnogim mladima je upravo triljski reper uzor.

''Ja većinu vremena toga nisam svjestan. Teško je to breme, jer želiš biti svoj, a opet ako si svoj kako ćeš utjecat na druge. Tako da je to malo zafrknuta situacija ali eto snalazim se u svemu. Ne bi iskreno volio da me niko idealizira ali to valjda nosi to što se bavim s ovim.'', kaže.



A itekako Grši ide dobro sa svim tim, naime, on je jedini Hrvat koji se našao na Billboardovoj ljestvici, i to čak s 5 pjesama. Na pozornici opasan i slaže rime kao od šale, dok je u privatnom životu potpuna suprotnost.

''Ja sam dosta temperamentan inače, osjećajan i emotivan tako da me nije teško zapalit. Ali imam pravilo 72 sata šutnje i onda 72 sata šutim i onda ja to riješim sam sa sobom. Tako da ne želim ništa vruć javno iznosit, par puta mi se to dogodilo i opeka sam se baš kako treba''.

Kako je ženi čekati da prođu ti sati?

''Teško, teško je i meni nekad u njenim situacijama ali sve je to dio života. Ona je tu kraj mene i ona mi je tu najveća podrška i ona mi je najveći psiholog u tim situacijama da nije nje možda tako sve ne bi ni bilo''.

Grše je u sretnom braku sa suprugom Rafaelom 2 godine i kako i napominje, bez nje jednostavno ne bi bio ovako uspješan. Izloženost javnom životu donosi i brojne obožavateljice, pa se nameće logično pitanje - je li supruga ljubomorna?



''Iskreno mi nemamo s time problema. Ali kako se kaže u vezi je uvijek netko ljubomoran sreća Božja u našoj vezi ona nije ta. Ja sam taj malo ljubomorniji, ali tu je povjerenje na prvom mjestu i od kad smo krenuli skupa to smo jedno drugome rekli da moramo imat povjerenje jer to je temelj svake veze'', govori.



Kruna njihova skladnog braka je i sinčić Fran, reper kaže, da je još premalen da bi mogao zaključiti hoće li krenuti njegovim glazbenim stopama. A i otkriva nam, kako cesto dobije pitanje od bližnjih je li u planu i drugo dijete.



''Sve u svoje vrime, ne žurimo nigdje, sad smo posvećeni malcu, uživamo s njim. Stvarno želimo posvetiti maksimalno vrimena njemu koliko možemo, a za drugo dijete nije nam to još u planu sve u svoje vrijeme kad bude'', kaže.



Ovaj tvorac hitova kao što su Mamba, Sip, Mamma mia, Tokyo drift, ali i mnogih drugih koji broje milijunske preglede, priznaje nam, kako ga kroz život najviše vodi vjera.



''Vjera je stvar bez koje ja ne mogu i koja mi jako pomaže. Dosta sam ja religiozan. Ma dosta sam ja i griješio, dosta sam radio i stvari koje nisam trebao radit, ali vjera je što me jača i što je moj oklop, moj neki štit za ostatak svita. Tako kad nema vjere osjećam se da nemam ni štita ni oklopa i onda sve udara na mene, tako da mi je vjera jako bitna u životu'', zaključak.



Grše je dokaz kako u jednu ruku možeš biti najveći u svojem poslu, dok istodobno možeš biti skroman, jednostavan i ponizan. A mi možemo samo za kraj nadodati, kako se veselo ponovnom razgovoru s kraljem repa i majstorom ritma.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prizori predivne kćeri Toma Cruisea s maturalne sve su podsjetili na njezinu majku u hit-seriji!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Junaka srpske reprezentacije s tribina je bodrila zaručnica kojoj tepaju da je najljepša Srpkinja!