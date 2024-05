Nina, Tony i Baby Lasagna priznali su koliko im je vjera promijenila život: ''To je ultimativno nešto i nema ništa iznad toga!''

Baby Lasagna otvoreno kaže da mu je vjera najvažnija stvar u životu i nema ništa iznad toga, a rečenicom ''Bez Boga ni preko ceste'' Nina Badrić pojasnila je svoj život u vjeri. O obraćenju i životu s Gospodinom za IN Magazin iskreno govore i Tony Cetinski, Simona Mijoković, Ivica Skoko i Marija Husar. Priča našeg Davora Garića.

Na pozornici poput tornada nosi sve pred sobom, a izvan nje skroman, pristojan i nenametljiv. Baby Lasagna glazbom, ali i svojim postupcima osvaja srca. U njegovu srcu važno mjesto ima vjera.



Što je vjeru dovelo na tako važno mjesto u njegovom životu?

''Mislim da je to nekako normalna stvar. Vjera je svakom vjerniku, ja se nadam, najvažnija stvar u životu. To je ultimativno nešto i nema ništa iznad toga. U biti sam samo rekao nešto što mi leži na srcu, ne postoji ništa specifično što je dovelo do toga, ajmo reć'', objasnio je.



Putem vjere je kročio na poticaj svojeg oca.



''On me je savjetovao, rekao je da ima tog prijatelja svećenika, ako želim ići na razgovor, nije me silio, otišao sam, prihvatio sam jer sam počeo tražioti pomoć svuda. Bio sam u to vrijeme i kod psihiloga i slično, što i dalje idem, isto kako i na razgovore sa svećenikom. U tom trenutku sam upoznao korak po korak sve više o čemu je tu riječ, iako sam ja odrastao u katoličkoj obitelji, ali to je bilo samo onako nekako usput s moje strane'', ispričao je Baby Lasagna.



Svoj mir, nadu i utočište u vjeri je pronašla i Nina Badrić.



''Ja ti se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi jednostavno bez Boga ni preko ceste. To se pokazalo kao moja dobitna kombinacija za mene. To ne znači da je to za nekog drugog, ali ja sam tu pronaćla svog najboljeg oprijatelja'', priča Nina Badrić.



Kraljica Hrvatske 2005. i zvijezda brojnih skandala i reality show programa Simona Mijoković, nekada Gotovac, spas je pronašla u vjeri.



''Služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru zla i grijeha, ali moje je srce uvijek vapilo i uvijek sam željela novi život. Tražila sam uvijek i u muškarcima, i u društvu, u izlascima i u svemu sam tražila taj novi život, nekog tko će me spasit. Željela sam nekog tko će me spasiti, a to je zaista mogao bit naš otac koji je poslao svoga sina da me spasi'', priča Simona.



Ni Tony Cetinski ne krije da ga je vjera odvela na pravi put.



''Vjera je u moj život ušla još kad sam bio mali, kad me moja baka pokojna učila i povijesti i teologiji i o vjeri. Naravno put je kasnije otišao u drugom smjeru. I krstila potajno... Tako je bilo. Ona je mene u 2 ujutro krstila u Novigradu i nisam ni znao svoje pravo krsno ime dok nisam krsni list išao izvaditi. Antonius – ja sam pretpostavljao da je Anton'', prisjetio se Tony.



I modni dizajner Ivica Skoko u jednom je trenutku osjetio da mu je potrebna pomoć.



''U mojim molitvama navečer vuklo se da to ne bude psihijatar nego da to bude svećenik, da to bude netko meni srcu blizak netko kome se mogu ispričati na jedan svoj duhovni način, a da to nije medicinskog karaktera tipa otići psihijatru, čak sam i to otišao i napravio jer je danas normalno otići... jako puno ljudi to i prakticira ali se tu nisam vidio'', objasnio je Ivica Skoko.



Usprkos glazbenim uspjesima, članica nekad mega popularne grupe Divas, Marija Husar, vapila je za nečim drugim.



''Ajmo reć neku prazninu sam osjećala u svojem životu i osjećala sam da život nekako prolazi pored mene. Onda sam otišla na seminar kod Zlatka Sudca i tako mi se dogodilo to iskreno obraćenje i taj susret sa živim Bogom gdje sam osjetila konačno tu puninu ljubavi i to ispunjenje za kojim sam čeznula zapravo cijelo vrijeme'', priča Marija Husar.



Čini se da su ove domaće zvijezde pronašle upravo ono što im je nedostajalo.



''Obraćanje je proces koji traje cijeli život. Ono prvotno je ''Da, dolazim Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju'' gdje u obraćaju predajemo u sakramentu svete ispovijedi životne, ali onda je borba, idemo polako, korak po korak, gradimo kuću ciglu po ciglu i tko gradimo naš život s gospodinom, sve do cilja - one vječnosti gdje nas on sve čeka zajedno da dođemo'', zaključila je Simona Mijoković.

