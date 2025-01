Albina pjevala na duhovnom spektaklu u Splitu: ''U crkvi sam od malih nogu, vjera mi je bitna!''

Ovog vikenda u Splitu je bio pravi duhovni spektakl. U trosatnom programu glazbeno-molitvene ''Večeri slavljenja'' pjevač Alan Hržica izvodio je najljepše duhovne pjesme te s okupljenima slavio Gospodina. Tko mu se sve pridružio na pozornici, zašto bi ovakvih koncerata publika voljela više te kakva je energija vladala na splitskim Gripama, saznajte u prilogu In magazina našeg Hrvoja Krole.

Dupkom puna splitska dvorana Gripe, ovog vikenda slavila je Gospodina. U trosatnom koncertu publika je uglas pjevala pjesme Alana Hržice i njegovih gostiju. Za mnoge vjernike bila je ovo prilika za duhovnu obnovu kroz glazbu i molitvu.

''To je zapravo i jedna nadnaravna stvarnost jer kada ulazimo u to slavljenje u pjesmu kroz molitvu onako u duhu kako mi to kažemo, onda se to osjeća i srce se oslobađa za ljubav. Ljudi svi ovdje pjevaju, ovdje nitko ne sjedi ljudi su na nogama i ljudi slave Boga, a bend je ovdje i ja da ih uvedemo i da damo samo prve taktove'', kaže Alan Hržica.



Večer je dosegla svoj vrhunac uz hitove poput ''Gospode trebam te'', ''Tvoja ljubav'' i ''Ti si dostojan''. Posebna emocija publike osjetila se prilikom premijerne izvedbe nove pjesme “Aleluja u meni”, koju je Alan pripremio upravo za ovu priliku. Na pozornici su mu se pridružili gosti, a posebno je zablistala mlada splitska pjevačica Albina.



''Ja sam iskreno u crkvi od malih nogu, jednostavno sam tako odrasla i to su vrijednosti koje ja njegujem u svom životu i za mene je vjera bitan aspekt moga života. Dugo sam pjevala u bendu u crkvi, a sad sam se odlučila priključiti Vis Veritasu, oni djeluju na području Splita i glazbeno i duhovno i karitativno, prava mala zajednica predivnih mladih ljudi i drago mi je da taj talent koji mi je Bog dao mogu iskoristiti za nešto lijepo'', govori Albina.



Ono što se držalo u tajnosti do posljednjeg trenutka bila je gošća iznenađenja, glazbena diva Nina Badrić, čiji su emotivni stihovi i iskrena ispovijest ispunili dvoranu posebnom energijom.



''Zato što nismo mi tu zbog nas, u prvom planu je Isus, ovo je večer slavljenja. Tu su svi ljudi ja sam sigurna došli sa svojim potrebama kao i ja. Svatko od nas ima svoje potrebe i kako se kaže - Bogu je sve moguće, i kad slomljen čovjek dođe tu ozdravi i negdje dobije nadu'', izjavila je Nina Badrić.

Za Ninu i Alana vjera je, kažu, pokretač svega.

'Čini se kako će Alanovi sinovi Leon i David slijediti očev glazbeni put. S gitarama u rukama bili su dio ove nezaboravne večeri.

''Oni su raspjevani od jutra, od 7 ujutro, oni su nas probudili. U akciji su ovdje su sa svojim gitarama u majicama srce Isusovo i čekaju koncert. Što je rekao jedan moj prijatelj njima je to već tako normalno i prirodno i ja sam zaista sretan i ponosan da oni žive ovo što živim i ja'', govori Alan.



“Večer slavljenja” na splitskim Gripama pokazala je kako pjesma i molitva spajaju ljude svih generacija. Publika se nada da neće morati čekati dugo do sljedećeg ovakvog koncerta, jer ovakvi događaji donose radost, mir i zajedništvo.

