Sjećate se nje? Naša glazbenica nakon teškog životnog perioda utjehu je pronašla u vjeri pa se povukla iz javnosti: ''Rekla sam Bogu...''

Carla Belovari prije sedam godina objavila je debitantski album ''Soul na ranu'', a onda je jednostavno nestala iz javnosti. Ranije je priznala koliko ju je život u vjeri promijenio.

Glazbenicu Carlu Belovari šira javnost upoznala je na Dori 2010. godine kada se predstavila pjesmom ''Sad osjećam to''. Prije sedam godina objavila je i debitantski album ''Soul na ranu'', a onda je jednostavno nestala iz javnosti.

Ova pjevačica i profesorica njemačkog skriva privatan život od javnosti te joj je i profil na Instagramu zaključan. Jedan od posljednjih intervjua dala je te 2017. godine. Tada je priznala da joj je veliki oslonac u životu vjera, a spas je pronašla u njoj nakon vrlo teškog životnog perioda.

''Bila sam u jednom periodu života teško bolesna i apsolutno mi ništa nije pomagalo. U tim trenucima, na rubu snaga rekla sam Bogu - dobro, ako želiš da umrem, neka tako bude. Ali ako odlučiš da živim, bit ću tvoje hodajuće svjedočanstvo. I Bog me čudesno ozdravio, ni doktori nisu razumjeli što se dogodilo i kako je to bilo moguće. Tada sam shvatila, onaj Duh koji je Isusa uskrisio, prisutan je i u meni. Tada sam počela dublje istraživati Boga. I znanstveno i duhovno. I shvatila sam da je molitva naše najveće oružje'', rekla je za bitno.net.

Život u vjeri dao joj je snagu koja joj je bila potrebna.

''Svakodnevno molim i meditiram nad Božjom Riječi. Obavezno čitam Bibliju svaki dan, pijem kavu s Bogom, čitam duhovnu literaturu. Jako mi se sviđaju tekstovi i propovijedi pokojnih profesora Ivančića i fra Zvjezdana Linića. Naravno i češće odlazim u crkvu'', dodala je Belovar te objasnila da snagu nalazi u razgovoru s Bogom, molitvi i ispovijedi.

Carla je i pisala tekstove za druge glazbenike. Ispričala je tada i jednu neugodnu situaciju koja joj se dogodila.

''Imala sam jednu situaciju da sam jednoj osobi napisala pjesmu, a ona je rekla da ne želi Boga u svojoj pjesmi i neka ga izbacim. Rekla sam joj da onda ništa od pjesme. Ne želim nikoga povrijediti, ali ja ne stvaram radi novaca, želim ostati autentična u onome što stvaram. Nema cijene za koju bih se odrekla sebe i Boga. Želim se moći na kraju dana pogledati u ogledalo i znati da sam ostala vjerna Bogu i sebi. I to se odnosi na sve aspekte mog života'', priznala je.

Pričala je tada i o debitantskom albumu te priznala da je uvijek ostala vjerna sebi.

''Svi koji su mi se javili bili su oduševljeni. Zapravo im se posebno svidjelo upravo to da sam ostala vjerna sebi, nisam podilazila nikakvim trendovima unutar naše scene, niti sam željela podilaziti trendu golotinje i svega onoga što je danas gotovo pa neminovno vezano uz rad glazbenica. Nisam željela vulgarnost ni golotinju ni u svojim spotovima. Dijelili su moju radost što je album konačno ugledao svjetlo dana'', ispričala je.

Tada je imala i snažnu poruku za sve mlađe generacije koje ponekad u prebrzom svijetu očekuju lagan i brz put do svojih snova te nerijetko odustaju kod prve prepreke.

''A tako sam živjela i ja jedno vrijeme, ne tajim to. Uzimala sam svoj talent zdravo za gotovo. I nisam radila na njemu, oslanjala sam se na njega. Međutim sve što vrijedi, u to treba uložiti trud i vrijeme. Ne pada s neba, da se tako izrazim. Glazbena industrija je postala jako brza i komercijalna; Mišo Kovač je rekao jednom prilikom da je danas lakše snimiti CD nego CT. Danas uistinu svatko može pjevati, zahvaljujući tehničkim mogućnostima, studijskim ''peglanjima'' Ali to nije pravi put. Pravi put je ne odustajati, raditi na sebi mukotrpno, i plodovi neće izostati'', objasnila je.

''Glazba je odgovornost i vrlo moćan medij. I ono što slušamo nas oblikuje. I zato je i meni bila velika odgovornost izdati album jer sam znala da nije svejedno što je na njemu. Ako jednu dušu potakne na nešto dobro i probudi neku pozitivnu promjenu u svom srcu - taj album je ispunio svoju svrhu'', zaključila je Carla koja je imala hit ''Otići na vrijeme''.

Belovari je snimila i duete s nekoliko naših cijenjenih glazbenika, poput Matije Dedića, Nene Belana. Iako je prošlo puno godina, ispod pjesama na YouTubeu mogu se pronači brojne pohvale, ali i komentari tužnih obožavatelja kojima nedostaje Carlin glas.

''Nostalgija'', ''Kakva je ovo stvar'', ''Wow, koja pjesma, koji glas. Zašto ne čujemo Carlu na TV-u ili na radiju? Ovo je kvaliteta hrvatske glazbe'', ''Bravo Carla, svjetski glas. Nema ti ravne na ovim prostorima'', dio je komentara ispod pjesme ''Nama najbolji'' na YouTubeu.

