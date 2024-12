Tony Cetinski o značenju vjere za njegov život: ''Svatko ima pravo da vjeruje u što želi...''

Vodimo vas na koncert duhovne glazbe, na kojem je najveće iznenađenje bio nastup Marka Perkovića Thompsona. Koliku ulogu u životu Dražena Zečića i Tonya Cetinskog ima vjera i može li se živjeti od duhovne glazbe, saznao je naš Gordan Vasilj.

Erupcija oduševljenja nastala je kada se na humanitarnom koncertu "Srce za Ugandu" na prepunim Gripama kao gost iznenađenja pojavio Marko Perković Thompson.

Uz Thompsona i neka od najpoznatijih imena hrvatske duhovne glazbene scene, mnogobrojnu publiku su razgalili i Dražen Zečić te Tony Cetinski, koji nikad nisu krili veliku ulogu vjere u

životu.

''Svatko ima svoje pravo da vjeruje u što hoće, a ja vjerujem u samo jednoga Boga. Vjera puno znači, vjera puno smiruje, molitve su velika snaga. Moj bend i ja se svaki put pomolimo prije koncerta'', kaže Cetinski.

''Bog čini čuda i u mom životu, a i vidim kad ljudi mole i kad se daju Bogu koliko im se život okrene u dobrom smjeru. Naravno, treba nešto dati i od sebe'', kaže Zečić.

''Procvat duhovne glazbe traje već 10-ak godina i ima velik utjecaj na vjernike, posebno na mlade'', govore sestre Palić.

''Crkve su pune mladih ljudi. Ljudi su željni Boga i to se stvarno vidi, ne samo na koncerttima nego i po župama i to je stvarno jedan procvat."

"Ako se netko dvoumi, neka da Bogu šansu. Ono što on može napraviti sa njihovim život je nemjerljivo bolje od onog što oni planiraju za svoj život."

"Glazba je idealan medij da dođeš do mladih jer svatko od mladih sluša glazbu i zato im je potrebno ponuditi nešto kvalitetno, nešto dobro, da kroz melodiju i kroz tekst stvarno ta Božja riječ dopre do njih'', kaže fra Marin Karačić.

Sestre Palić, koje svojim višeglasnim pjevanjem oduševljavaju izvedbama kršćanskih duhovnih pjesama, otkrile su nam svoju najdražu molitvu.

"U dobro pitanje. Možda "Anđele čuvaru", to nas je mama uvijek učila moliti i još neke pjesme "Gospi Mariji" pa nas to nekako zajednički veže za djetinjstvo i onda čak Elizabeta i ja znamo sa svojom djecom nastaviti neku tradiciju'', kaže Kornelija.

A mnoge zanima može li se živjeti od duhovne glazbe.

''Mislim da to naravno varira, ali osobno sam sebi nekako rekla da želim da me baš Bog vodi u svemu tome i on zaista svaki put providi na načine gdje ja najmanje očekujem, on kaže, evo ti ovdje gdje ja sebe dajem. Zanimljiva je ta Božja ekonomija, baš čudno, možemo to nazvat Božja ekonomija, ali on se itekako brine o nama, pogotovo kad onako prepustimo sve'', govori Vanessa Mioč.

Splitski koncert je dokazao da su ljubav prema bližnjima i želja za pomaganjem univerzalne vrijednosti koje spajaju ljude svih generacija.

"Naše srce uvijek kuca za dugoga. Advent je idealno vrijeme za to pa je tako bilo i večeras. Nije trebalo puno motivirati ljude, brzo su se oni odazvali, prepoznali iskrenost projekta i to podržali'', misli don Ivan Zovko.

Sav prihod od koncerta bit će doniran za izgradnju pučke kuhinje misije NAWANATAO u Ugandi, u mjestu Karmoja, kako bi se mnogim gladnim mališanima omogućili obrok i prilika za bolji život.

