Jedna od najljepših žena proslavila je 50. rođendan, a u njezine stvarne godine teško je povjerovati: "To je ogromna i lijepa stvar"

Penelope Cruz proslavila je 50. rođendan, no zahvaljujući mladolikom izgledu mnogi bi joj dali manje godina.

Jedna od najljepših holivudskih glumica Penelope Cruz proslavila je svoj pedeseti rođendan, kojem se i sama jako veselila jer to za nju ima posebno značenje.

"Napuniti 50 godina, to je ogromno, lijepo, i stvarno ga želim proslaviti sa svim svojim prijateljima", rekla je Penelope za Elle ranije ove godine.

No rijetki su oni koji bi joj dali stvarne godine, španjolska ljepotica usporeno stari i njezino mladoliko lice sve ostavlja u nevjerici. Bez bora, s gustom crnom kosom i sitnim, ali zategnutim tijelom, Penelope mnogima izgleda kao da je tek u tridesetima, a ne kao da je upravo proslavila 50. rođendan.

Penelope koja je inače u sretnom braku s kolegom Javierom Bardemom, s kojim ima dvoje djece, jednom se prilikom osvrnula na svoj izgled te otkrila da jede samo cjelovitu hranu, koristi kreme protiv bora, uzima bioidentične hormone, vježba oko četiri puta tjedno, spava osam sati noću i meditira.

"Ljudi me ispituju o godinama od moje dvadeset i neke. Tada me to više mučilo nego sada. Najteže je na svijetu započeti karijeru poznata samo po izgledu, a zatim pokušati postati ozbiljna glumica. Nitko te neće shvatiti ozbiljno nakon što postaneš poznata kao zgodna žena", poručila je Penelope u razgovoru za Elle.

Ali ona je itekako uspjela biti prepoznata kao vrlo talentirana i sposobna glumica. Na televiziji je debitirala sa 16 godina, a zatim je glumila u filmu "Šunka, šunka" 1992. s Bardemom. Nakon toga je dobila značajne uloge u filmovima "Zlatna vremena" i "Otvori oči", "Don Juan", "Momci sa zapada", "Djevojka tvojih snova" i "Začin ljubavi".

Neke od svojih najzapaženijih uloga ostvarila je u filmovima španjolskog redatelja Pedra Almodóvara, kao što su "Živo meso", "Sve o mojoj majci" "Vraćam se", "Slomljeni zagrljaji", "Putnici ljubavnici", "Tuga i slava" i" Paralelne majke".

Za ulogu u filmu redatelja Woodyja Allena "Vicky Cristina Barcelona" nagrađena je Oscarom, a mnogi i danas rado pogledaju njezine filmove "Nebo boje vanilije", u kojem je glumila s Tomom Cruiseom, s kojim je i izlazila neko vrijeme, a s Johnnyjem Deppom snimila je "Bijeli prah" i "Pirate s Kariba: Nepoznate plime".

Neki od posljednjih filmova koje je snimila su "Ubojstvo u Orient Expressu", "Svi znaju sve", "Ego protiv ega", "Beskrajna ljubav" i "Ferrari", kao i u miniserija "Ubojstvo Giannija Versacea: Američka kriminalistička priča".

