Ruši predrasude: Bila je odbačena zbog tikova koji joj otežavaju život, a danas je prati 11 milijuna ljudi

Baylen Dupree, influencerica s više od 11 milijuna pratitelja, otvoreno dijeli svoju borbu s Touretteovim sindromom i inspirira milijune.

Baylen Dupree, 22‑godišnja influencerica i TikTok zvijezda, postala je jedan od najautentičnijih i najdirljivijih glasova na društvenim mrežama. Ne zbog trendova, već zbog svoje iskrene borbe s Touretteovim sindromom i želje da svijetu pokaže kako izgleda život s tim stanjem.

Kakav je to sindrom, pročitajte OVDJE.

Baylen je službenu dijagnozu dobila 2020. godine, netom prije svog 18. rođendana, i iako su joj tikovi počeli još u djetinjstvu, tek je tada dobila odgovarajuću medicinsku potvrdu o tome što se događa s njezinim tijelom i umom.

U početku je Tourette bio snažan, nepredvidiv i ponekad emocionalno iscrpljujući. Tijekom pandemije njezini su tikovi postali intenzivniji, toliko da su joj otežavali svakodnevne zadatke i narušavali samopouzdanje u školi i društvu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko si ti u ovom svijetu mutanata? Samo pravi fanovi X‑Mena mogu ovo riješiti!

Umjesto da se skriva, Baylen je odlučila preuzeti kontrolu nad svojom pričom. Počela je objavljivati videozapise na TikToku u kojima otvoreno dijeli svoje iskustvo, uključujući kako Tourette utječe na njezino tijelo i um, ali i humor, emocije i svakodnevne izazove. Taj autentičan pristup brzo je privukao pažnju publike, a njezin kanal ubrzo je dosegao više od 11 milijuna pratitelja koji ju slijede s divljenjem i podrškom.

Baylen ne samo da educira o Touretteovom sindromu, nego i ruši predrasude. Na svom Instagramu i TikToku često objašnjava da je Tourette kompleksan i da svaki slučaj izgleda drugačije, a pronašla je i ljubav u Chalinu, s kojim tagođer snima za društvene mreže.

Pogledaji ovo Celebrity Milijunašica počastila fanove bujnim kadrovima u bikiniju: Okrenula je leđa i zapalila Instagram!

Njezina popularnost i utjecaj doveli su je i do televizije. Na TLC mreži pokrenuta je reality serija "Baylen Out Loud" koja prikazuje njezin svakodnevni život, međuljudske odnose s obitelji i njezin put prema samostalnosti.

Jeste li ikad čuli za Touretteov sindrom? Da, znam što je u pitanju

Čuo/la sam, ali sad tek znam što je

Nikad nisam čuo/la Da, znam što je u pitanju

Čuo/la sam, ali sad tek znam što je

Nikad nisam čuo/la Ukupno glasova:

Baylen, koja danas otvoreno govori o svemu, od teških trenutaka do smiješnih situacija izazvanih tikovima, ističe da želi povećati svijest i podršku za sve koji žive s neurološkim teškoćama. Njezin cilj nije biti"„glas za Tourette", nego osoba koja dijeli svoju priču i pomaže drugima da se osjećaju manje usamljeno u svojim borbama.

Njena priča snažno podsjeća da iza svakog profila na društvenim mrežama stoji stvarna osoba s vlastitim izazovima, snagom i nadom te da je autentičnost ponekad najjači oblik inspiracije.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Matija Cvek s Dinamom ima posebnu vezu: ''Kći Lota već ima člansku iskaznicu''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Kakvi prizori! Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih

Pogledaji ovo Celebrity Neviđena snimka! Otkriveno kakav odnos kralj Charles ima sa svojim unucima