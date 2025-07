Domaći glumac otkrio kako se nosio s popularnošću nakon uloge u megapopularnoj seriji ''Kuća od papira''

Nakon uloge u megapopularnoj španjolskoj seriji "Kuća od papira" domaći glumac Luka Peroš imao je milijune pratitelja, a prepoznali bi ga i u drugim dijelovima svijeta. Ovog glumca sreli smo na glamuroznom događaju koji nisu propustila ni druga poznata lica. Tko ljeta voli provoditi u Dolomitima te kako se Tony Cetinski zaljubio u ribolov, donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Kada je 2019. izašla serija Kuća od papira mnogi su u njoj prepoznali domaćeg glumca Luku Peroša. Ova španjolska serija brzo je osvojila gledatelje diljem svijeta, a Luka je to sam osjetio.

''U Čileu, u Brazilu, u Emiratima, u Saudijskoj Arabiji me ljudi na cesti zaustavljaju. Tako da to je društveno gledano nakaradno i čudno, intruzivno na jedan način ali je dio posla. Ja sam izuzetno zahvalan da sam bio dio tog projekta. Na samom snimanju je bilo teško, kao i na svakom drugom jer je to takav posao. Ali odlična je bila ekipa, kolege su bile super i ponosan sam na to. Ne znam kako da opišem, nije normalno. Ja sam inače kazališni glumac i time se dičim, ali ovo je drugi par rukava i onda ideš dalje, radiš dalje koliko god možeš i gdje možeš''.

Sada ga još čekaju snimanja u Španjolskoj, a i projekti u Hrvatskoj. No iako su mu roditelji poduzetnici za njega to nije bio put.



''Pa mora uvijek biti neka crna ovca. Ja sam uvijek volio neke izvedbene umjetnosti i roditelji su me vodili u muzej, u kazališta, na koncerte i puno televizije i filmova sam gledao kao dijete i nastavio sam u tome''.

Luka Peroš, glumac Foto: DNEVNIK.hr

S njima je bio i na stotom rođendanu poznatog zagrebačkog hotela.



''Ja sam tu dolazio, kad sam imao recimo 17-18 godina. Tu je bio čak mali plesnjak. A išli smo i na neka događanja u veliku smaragdvoranu. Zvali smo je rund sala jer je ukrugla'', priča Miro Ungar.

In Magazin: Esplanada event - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ovo glamurozno događanje okupilo je brojna poznata lica, od političara do glumaca. A nikome nisu smetale ni velike temperature. Međutim neki će ljetno osvježenje umjesto u moru potražiti u planinama.



''Da, ja volim da je aktivno i za moje dijete da je aktivno. I tako da unazad dvije godine, sad ćemo i treću, provodimo u planinama, Dolomiti točnije. Meni je to super jer je aktivno, malo šećem, malo se kupam'', priča Petra Kurtela.

Petra je ovih dana iznimno ponosna jer je njezin sin završio prvi razred osnovne škole.



''Ja sam baš bila jako nervozna oko toga, nisam to očekivala, ali zapravo nisam taknula ni jednu knjigu i on se jako dobro snašao. Danas je bila podijela svjedodžbi. Ponos je tu''.

Tony Cetinski i ovo će ljeto provesti u nastupima. Krajem ljeta očekuje ga Pula, a dok ne nastupa vrijeme provodi u ribolovu.

''Da, ribolov je moja strast definitivno i moj djed je bio lovac i ribolovac, evo ja sad to nekako kod nas nnaslijeđem u tim godinama doduše sad imam i više vremena za to jer smo se limitirali na važnije, bitnije, ljepše koncerte''.

Putovanja nas mijenjaju. Otkrivaju nam svijet, ali i nas same. Za neke su izazov, za druge bijeg, a za treće – pozornica života.



''Pa evo sad smo se vratili iz Armenije i moram priznat da mi je to zemlja otkriće. Jeli smo najbolje voće i povrće, ljudi su toliko ljubazni, jezik je vrlo specifičan, prekrasno su nas primili, imali smo i koncert, ali baš jedna prekrasna zemlja i sad se pripremamo da idemo u Gruziju. U stvari taj dio nekako, prije toga smo bili nešto na Miamiju, ali mi je Armenija meni je ostalo onako baš posebno sjećanje. 30 i nešto godina smo zajedno, dečki su veliki, Marko nam je magistrirao, Lovro je na trećoj godini, tako da konačno muž i ja ponovno smo zaljubljeni i baš nam je dobro'', govori Sandra Bagarić.

Galerija 2 2 2 2 2



''Moja najljepša putovanja su na pozornici. Ja inače mrzim putovati ovako. Jer puno putujem, naravno, pa sam se zasitio putovanja. Onda mi se je teško isključiti u smislu da idem na godišnji odmor pa pa sad da se mogu sjetiti neko putovanje, da sam nešto posebno doživio. Bilo ih je puno naravno, ali moje putovanje, najljepša putovanja su na pozornici''.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonove pjesme odjekuju centrom Zagreba, zabavu fanova nije omela niti kiša

Susreti na putu znaju biti čudesni.



''Na putovanju, šetam petom Avenijom, sretnem Natalie Dizdar. Natalie! I kao vidiš, to je to!'', otkrio nam je PR stručnjak Mate Rončević.



''Ja isto imam momente da sam totalno star struck. Znači ako nekakvu poznatu osobu vidim, onda me ono, ili žena ili neki prijatelji, ajde, ajde. Pa niste valjda takav šonjo, ono, valjda možeš pitat za autogram, sliku ili tako nešto. Dogodi se. U LA-u Gary Oldman, na koncertu David Byrne u Barceloni, to sam bio u backstageu poslije koncerta''.

Pogledaji ovo Celebrity Naš operni pjevač ovako je komentirao Thompsonov koncert: ''Čekaš 10 mjeseci na pregled? Ima i brža opcija!''

Od kazališnih dasaka do planinskih staza, s pozornice do ribarskih brodica – svi oni dijele jednu stvar: strast prema onome što rade.

I ljubav prema putovanjima – u svijetu, karijeri i sebi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput u badiću pokazala tijelo bez mane, stižu joj bračne ponude