Sjećate se repera iz Supertalenta? Uspoređivali su ga s Baby Lasagnom, a sad se vraća na Doru

Fenksta nas je osvojio u Supertalentu, iznenadio na Dori – i sada je opet među natjecateljima s pjesmom ''Momento Mori''.

Objavljen je popis natjecatelja za Doru 2026., a među imenima se našlo i imena koja su odmah privukla pažnju javnosti.

Jedan od njih je Fenksta, glazbenik kojeg je publika upoznala u showu ''Supertalent'', a na Dori 2025. prvi je put nastupio na Dori – i to kao druga rezerva. U natjecanje je ušao nakon što je Natalie Balmix diskvalificirana.

Fenksta Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Njegov neočekivani ulazak odmah je privukao pažnju javnosti, a dio publike usporedio ga je s Baby Lasagnom – upravo zbog načina na koji je iznenada zasjeo na mjesto u natjecanju. S Lasagnom ga dijeli i isti grad. Obojica su iz Umaga te se znaju već dugi niz godina.

Fenksta Foto: Josip Moler/Cropix

''To je mali grad, neizbježno je da ti vidiš neke ljude tamo. Tako da ja znam njega jedno 15-ak godina i čuli smo se kroz cijeli proces njegov i čuli smo se sad kako se meni ovo dešava. Plus nastupao sam na njegovom koncertu na Šalati'', otkrio je svojedobno za naš IN magazin glazbenik koji se na izboru za pjesmu za Eurosong 2025. predstavio s pjesmom ''Extra''.

Inače, u našem hit-showu ''Supertalent'' gledali smo ga 2010. godine, a zatim se vratio 2024. godine. Glazbenik kojemu je pravo ime Saša Stević, već je tada govorio da mu je cilj predstaviti Hrvatsku na Eurosongu.

A tko je zapravo ovaj glazbenik?

Fenksta Foto: Livio Andrijic / CROPIX

On je umaški hip hop glazbenik sa zagrebačkom adresom, koji inspiraciju za svoje tekstove i glazbu crpi iz svakodnevnice i životnih iskustava. Od osme godine svira klavijature, a glazbeni uzori su mu Eminem i Kool Savas. S obzirom na talent i veliku strast prema glazbi, Fenksta je još kao tinejdžer samostalno učio o glazbenoj produkciji i već tada nastali su njegovi prvi beatovi.

Fenksta, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Glazbenu karijeru počeo je 2008. godine kao član grupe KUGA. Četiri godine kasnije odselio se u Sjedinjene Američke Države, gdje je u virginijskom gradu Alexandria upisao Northern Virginia Community College i završio smjer Music Recording Technology.

Fenksta Foto: Nova TV

Fenksta se u Hrvatsku vratio 2016. godine te je stečena znanja i vještine iskoristio za suradnju s inozemnim izvođačima. Ovaj hip-hoper svojevremeno je uvršten na prestižnu listu Undaground Choppers 6, gdje je zauzeo 82. mjesto na ljestvici od 100 najbržih svjetskih repera, s brzinom repanja od čak 13 slogova u sekundi.

''To imaš fanove koji mjere brzinu tih repera. Onda se netko sjetio ajmo napravit listu. U tom trenutku sam bio uvršten u top 100, čak iznad Eminema i Busta Rhymesa, ali opet je to neslužbeno, kako tko mjeri, s vremenom su ljudi razvili druge formule, od tada stoji nekih 13 slogova u sekundi - prihvaćam'', objasnio je za naš IN magazin.

