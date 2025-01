Baby Lasagna i ovogodišnji natjecatelj Dore znaju se već dugi niz godina: ''To je mali grad...''

Nakon što se predstavio na ovogodišnjem Supertalentu te svojim rapom osvojio publiku, Saša Stević Fenksta sada će pokušati osvojiti i ulaznicu za Eurosong. Kako se počeo baviti glazbom te kako je završio na jednoj listi najbržih rapera svijeta, ispričao je našoj Dijani Kardum.

Ovako se u Supertalentu predstavio reper Saša Stević Fenksta. Svojim je talentom osvojio žiri, ali i publiku. A nadimak Fenskta nosi već dugi niz godina.

''To smo bili u srednjoj i sad cijela srednja je znala, volim hip-hop, izvodim te stvari isto po razredima, fora mi je, vježbam te stvari i sjedimo jedan dan u busu i netko kaže, a ti si gangsta, moj najbolji frend kaže on je Fenksta. I svi pitaju što je to i on kaže.''

Ove godine ostvario mu se san. S pjesmom Ekstra nastupit će na Dori te tako pokušati doći na Eurosong koji obožava. Velika mu je želja ondje nastupati i postati dio njegove povijesti.

''Turska kad je osvojila 2003. To se sjećam da sam prvo vidio i onda pratiš par godina. Onda sam zapeo pa nisam gledao 10 godina uopće. Najupečatljiviji trenutak mi je bio kad je jedna kandidatkinja San Marina, kad je ona objavila covere od svih živih eurovizijskih pjesama i ta jedna pjesma mi je upala toliko u uho, rekoh wow.''

''U top 3 su mi Baby Lasagna, Kaarija i Zdob si zdub.''

S Baby Lasagnom ga dijeli i isti grad. Obojica su iz Umaga te se znaju već dugi niz godina.

''To je mali grad, neizbježno je da ti vidiš neke ljude tamo. Tako da ja znam njega jedno 15-ak godina i čuli smo se kroz cijeli proces njegov i čuli smo se sad kako se meni ovo dešava. Plus nastupao sam na njegovom koncertu na Šalati.''

I baš kao što mu pjesma kaže, i on je velik ekstrovert.

''Ekstrovert sam oduvijek. Mama je oduvijek govorila da sam bio nestašan. Diram ovo, diram ono, mama kaže nemoj pričat sa strancima i onda uletim prvom strancu.''

Nastup na Dori došao mu je, kaže, nenadano, zato s pripremama kreće punom parom.

''Većinu jesam riješio samo sad treba oko tog nastupa. Imam neke okvirne ideje kako bi to moglo izgledat, to sad mora biti nešto wow.''

Wow efekt na njega je ostavila hip-hop glazba, i to na prvo slušanje, još dok je kao dječak živio u Njemačkoj.

''Sjećam se točni situacije da sam bio u sobi, iz nekog razloga sam bio sam, nešto sam se igrao i svirao je MTV, njemački MTV i samo je krenuo Eminem. Prvi put sam čuo hip -hop i nije mi bilo jasno što je, ali mi se svidjelo odmah, ali pošto sam klinac ne sjećam se. Prošlo je par godina dok nisam čuo neku drugu njegovu i način na koji je on slagao rime. Sve se rimovalo.''

Svojedobno je uvršten u Undaground Choppers 6 – odnosno, među najbrže repere svijeta.

''To imaš fanatike koji mjere brzinu tih repera. Onda se netko sjetio ajmo napravit listu. U tom trenutku sam bio uvršten u top 100, čak iznad Eminema i Busta Rhymesa, ali opet je to neslužbeno, kako tko mjeri, s vremenom su ljudi razvili druge formule, od tada stoji nekih 13 slogova u sekundi - prihvaćam.''

Godinu dana Saša je studirao ekonomiju, a onda je otišao u SAD, gdje je studirao na Northern Virginia Community Collegeu i završio smjer tehnologije snimanja glazbe.

''Ovisio sam puno o tetki, tako da, hvala tetka. Uvijek je ona mene vozikala okolo, pa sam naučiš puteve, više kampusa je bilo, ali nije ono standardno Amerika, nego ti odeš u zgradu gdje je predavanje, predavanje je završilo ideš doma. Druženja su isključivo bila tamo kad čekaš. Život - točno onakav kakav zamišljaš Ameriku. Tamo di sam ja bio to je više kao mala Europa, baš ima svakoga.''

''Nije to sad za neke izlaske, za neka druženja, to je grad gdje ti dođeš radit i odeš doma. Svi živi koji rade u DC-u žive dva sata dalje i samo se vozikaju i gužva je uvijek.''

Planova sada ima mnogo. No ideja je, kako kaže, da glazba puni tanjur i džep.

