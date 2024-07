Zanosna Žanamari u seksi dekoltiranom korzetu užarila je društvene mreže, pokazala je i tko joj radi društvo na našoj obali!

Žanamari počastila je pratitelje fotografijama iz Makarske, a društvo joj je pravila kći Gabi koju je dobila zajedno sa suprugom Marijem Perčićem.

Naša pjevačica Žanamari često svoje pratitelje obraduje fotografijama s plaže, ali je u isto vrijeme inspiracija brojnim djevojkama što se tiče treniranja i zdravog života.

Zanosna Žanamari trenutačno ljetuje u Makarskoj, a na Instagramu je objavila niz fotografija s odmora na kojemu joj je društvo pravila i njezina kći Gabi.

Pozirala je u dekoltiranom teksas korzetu i pletenoj mini suknji te je cijelu modnu kombinaciju upotpunila crvenom torbicom.

Inače, pjevačicu već neko vrijeme prate glasine o razvodu od supruga Marija Perčića, na koje se ona nedavno osvrnula u IN magazinu.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', rekla je Žanamari.

