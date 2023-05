Alen Vitasović posvetio novu pjesmu svome ocu, a pridružili su mu se sin i brat!

"Tone Livi" nova je pjesma Alenaa Vitasovića u kojoj sudjeluju i njegov otac otac Tone, brat Vili te sin Ivan.

Istarska glazbena legenda Alen Vitasović s producentom Marcom Grabberom i skladateljem Ivanom Arnoldom u suradnji s diskografskom kućom Dancing Bear objavljuje "Tone Livi", peti singl s njegovog dugoočekivanog novog albuma "Fenix" kojeg objavljuje ove godine.

"Tone Livi" nova je pjesma omiljenog hrvatskog glazbenika koju posvećuje svom porijeklu te svom nasljeđu. Snimana je u njegovom rodnom mjestu Orbanići, a u pjesmi sudjeluju tri generacije obitelji Vitasović – otac Tone, brat Vili, sin Ivan te sama legenda, Alen Vitasović.

"Pjesmu 'Tone Livi' posvetio sam svom ocu koji me postavio na noge, odgojio, prenio glazbeni talent, omogućio mi da budem to što jesam i bio cijeli zivot uz mene. Mislim da je barem to zaslužio", o novom singlu izjavio je Alen Vitasović te dodao: "I svi smo tvrdi livoruki - i mama Željka je livoruka. Ponosan sam što smo se okupili otac, sinovi i unuk i to realizirali".

Poznati istarski pjevač ne skriva zahvalnost i divljenje prema svom ocu u novoj zabavnoj i laganoj pjesmi nabijenoj emocijama. On dočarava veličinu i značaj kojeg mu otac Tone predstavlja u životu što se vidi i kroz tekst same pjesme: "Kao Hendrix na gitari, moj stari se ne kvari".

Autori teksta "Tone Livi" su Alen Vitasović, Marco Grabber te Ivan Arnold, dok Grabber i Arnold također potpisuju i glazbu. Spot za pjesmu "Tone Livi", kao i sve ostale spotove s albuma, snimao je i montirao NuNu Production, odnosno Daniel Bartolić i Marijana Banko. Snimani su diljem prekrasne Istre - u Puli te na potezu Orbanići-Jurišići-Štinjan. Redatelj spota je Marco Grabber, kao i na dosadašnjim singlovima.

Uhodani majstorski trio Grabber-Arnold-Vitasović udružio je snage i na prethodne četiri pjesme koje se također nalaze na nadolazećem albumu – "Oštarije su mi zaprli", "Ili si ili nisi", "U dušu” te na posljednjoj, "Dopri oči". Alenu su se na prošlim singlovima pridružili nezaboravni gosti - Livio Morosin, Ričard, Daniel Moscard, Branko Uvodić, Ivan Banković, Mauricio Kolić, Ivan Grabar i Buci, a na njima su u studiju Marca Grabbera u Orbanićima radili i vrhunski glazbenici i producenti.

Album "Fenix" izlazi ove godine, a iz Alenove fantastične glazbene tvornice nesumnjivo će proizaći još iznenađenja za sve obožavatelje ovog legendarnog istarskog barda. Početkom lipnja nastupit će na popularnom Zagreb Beer Festu gdje će zapjevati svoje nove, ali i stare hitove u glas s publikom.