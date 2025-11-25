Sneak peek u najiščekivaniji kino hit godine: Regionalna glumačka krema u glasnoj, urnebesnoj i toploj komediji Igora Šeregija

Film ''Svadba'', redatelja Igora Šeregija, spreman je da publiku odvede na urnebesno putovanje kroz balkanske obiteljske drame i neočekivane zaplete. Premijera se očekuje u siječnju 2026., a prvi službeni trailer i plakat najavljuju da bi ovo mogao biti najgledaniji regionalni film u posljednja dva desetljeća.

Imati u istom kadru glumačke bardove, ali i rođene komičare kao što su Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, garancija je punokrvnog filmskog hita, ali ni ostatak filmske ekipe nije manje zvjezdan! Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, uz legende Seku Sablić i Snježanu Sinovčić-Šiškov, Srđana Žiku Todorovića i Dejana Aćimovića, bez sumnje će prikovati publiku svih generacija uz ekran!



''Ako se po traileru dan poznaje, moram nešto reći. Običaj je da nešto najprije mora uspjeti kako bi postalo hit, a ja ovaj put najavljujem hit prije nego što je to uspio postati. Ako se zeznem, brijem brkove. Mi smo se ludo smijali i zabavljali dok smo snimali film, sad je red na vama!'' izjavio je Rene Bitorajac.

Plakat ''Svadba'' Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 1 Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 2 Foto: PR

Priča prati poznatog hrvatskog poduzetnika Miljenka čiji rođendan dobiva nagli obrat - dok obitelj dolazi s tortom i tamburašima, stiže i poziv kćeri iz Londona: trudna je, a otac djeteta je sin srpskog ministra. Od tog trenutka kreće totalni kaos – situacija je napeta, urnebesno duhovita i emotivno slojevita, a odnos dviju obitelji balansira između tople obiteljske priče i međunarodnog incidenta.



Redatelj i scenarist Igor Šeregi: ''Vrlo sam ponosan na film koji smo napravili i jedva čekam da ga svi vide. Imao sam doista najbolju glumačku postavu koju sam mogao zamisliti. Nisam doživo ovakvu energiju ispred i iza kamere još od snimanja ZG80 i vjerujem da će publika to osjetiti. Neki ljudi će se prepoznati u filmu, a bit će zanimljivo vidjeti i tko na koga podsjeća i jesmo li baš sve izmislili. Vjerujem da ovakvih priča ima svugdje u svijetu, ali nigdje nisu tako zanimljive i glasne kao kod nas.''

Snimanje filma ''Svadba'' - 3 Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 4 Foto: PR

Već po samom traileru jasno je da će i glazba igrati veliku ulogu. Otvara ga aktualni hit ''Ganga i Rera'', Vojka V i Pekija što daje naslutiti da nas čeka film koji diše ritmom današnje scene – brz, drzak, energičan i potpuno u skladu s generacijom koja voli kad se tradicija i suvremenost sudare bez kočenja. Osim "Gange i Rere", suradnja s diskografskom kućom i produkcijskom agencijom YEM je ostvarena i kroz dvije skladbe koje je Nikola Batelić skladao ekskluzivno za film.



Film nastaje u produkciji Eclectice, u suradnji s produkcijskom kućom Viktorija Film iz Srbije. Producenti filma su Ivan Kelava i Marko Jocić. Fotografiju potpisuje Tomislav Sutlar, montažu Lea Mileta, dizajn zvuka Ivan Zelić, scenografiju Jana Piacun, kostime Paula Čule, a masku Snježana Gorup.

Snimanje filma ''Svadba'' - 2 Foto: PR

Snimanje filma ''Svadba'' - 3 Foto: PR

Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar i HRT. Distributer filma je Duplicato media.