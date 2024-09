Evo što je rekao Mile Kekin o supruginoj borbi za Pantovčak, sve je oduševio jednim potezom: ''Ne, nisam vidovit, ali...''

Mile i Ivana Kekin privatni život drže podalje od očiju javnosti, ali njezina kandidatura za predsjednicu bila je idealna prilika da naš glazbenik pokaže koliko je ponosan na svoju suprugu.

Ivana Kekin bit će kandidatkinja stranke Možemo! na predsjedničkim izborima koji će se održati krajem ove godine. Njezin suprug, glazbenik Mile Kekin podržao ju je na društvenim mrežama.

Naime, naš 53-godišnji glazbenik u podužoj objavi na Instagramu otkrio je koliko je ponosan na 40-godišnju suprugu.

"Politika me u životu uvijek pratila u stopu, napisao sam to davne 1998. Kad smo se upoznali, bila je tek studentica medicine, a sada se kandidirala za predsjednicu Republike. Ne, nije me iznenadila. Znam ju predobro. Rijetko navečer gledamo televiziju. Njoj se od toga spava, pa radije polemiziramo o svemu i svačemu. Ne, nisam vidoviti, ali sam Milan, i to trenutno jedan jako ponosni", napisao je Kekin.

Brojni obožavatelji bili su oduševljeni njegovim potezom.

''Sročeno u stilu velikog Balaševića kada bi pričao o Oliveri, eto, toliko si velik. Mile, legendo!'', ''Predobra objava. Podržavam ženu, ali što ćeš ti kad se ona useli na Pantovčak??? Samo pitam'', ''Oboje ste pametni i osobiti ljudi! Ivana ima moj glas!'', samo su neki komentari ispod objave.

Mile i Ivana u braku su već 17 godina, a roditelji su sina Vita i kćeri Miše. Par svoj privatan život drže podalje od očiju javnosti te ih rijetko imamo priliku vidjeti zajedno.

Ipak, ponekad se predomisle, a u travnju smo ih imali priliku vidjeti na jednom događanju. Više o tome pročitajte OVDJE.

