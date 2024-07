Naš pjevač izgubio ravnotežu pa pao s pozornice, a njegov komentar poslije nezgode sve je nasmijao!

Mile Kekin s pratiteljima je podijelio prizore uoči pada s pozornice, a svojim opisom sve je nasmijao.

Hrvatski glazbenik Mile Kekin nastupio je u Šibeniku povodom desetog izdanja Regius Festivala.

Iako je svojim performansom oduševio publiku, na pozornici mu se dogodila mala nezgoda. Naime, dok je izvodio pjesmu Hladnog piva "Soundtrack za život", frontmen je s velikog zvučnika s kojeg je pjevao doskočio na binu te je izgubio ravnotežu i pao naglavačke.

Pomoć mu je odmah pružio jedan od obožavatelja koji je preskočio zaštitnu ogradu, ali Mile je vrlo brzo ustao te nastavio pjevati.

"Evo kako se glumi pad s bine", našalio se uz video koji je objavio na svom profilu na Instagramu. "Ovo je namjerno", "Stage se sam micao", "Živ sam" i "Sve je to dio soundtracka za život", napisao je u videu u istom tonu.

Inače, Mile je u braku s našom političarkom Ivanom Kekin već 16 godina, te zajedno imaju sina Vita i kćer Mišu, koja je s njim zapjevala u pjesmi "Zubić vila".

Mile kaže kako je uz Mišu i njegov sin Vito zainteresiran za glazbu, no kaže kako ih ne želi usmjeravati.

''To je na njima. Moji me roditelji nisu gurali. Štoviše, moja je majka bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije, tako da ne znam otkud to meni. Ne mislim ih nešto pretjerano gurati u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je Mile jednom prilikom za IN magazin.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Tko se borio s porocima, a tko je kao dijete pjevao operu? Mlade nade domaće glazbene scene iskreno o trnovitom putu do zvijezda!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Evo što je Žanamari napravila kako bi ušutkala glasine o rastavi braka, ovome se nitko nije nadao!

Pogledaji ovo Celebrity Maja zna što joj najbolje stoji, ali pratitelje je ipak oduševila onim što nije sama istaknula!

Pogledaji ovo Celebrity Unuk i sin jedinac našeg legendarnog glumca skupa su došli na prestižni filmski događaj, u javnosti se rijetko pojavljuju!

Pogledaji ovo Celebrity U Puli su se okupile brojne zvijezde, stigao je i svjetski poznati glumac: ''Bilo bi nevjerojatno raditi ovdje!''

Pogledaji ovo Preporuke Poznata su imena članova žirija prestižne Međunarodne nagrade Emmy gdje je održano polufinalno natjecanje, evo tko je među njima!