Ivana i Mile Kekin pojavili se u rijetkom zajedničkom izlasku, ona je od njega mlađa devet godina, ali njihovoj ljubavi to nije zasmetalo

Ivana i Mile Kekin pojavili su se zajedno na otvorenju Festivala ZagrebDox.

Naša političarka i saborska zastupnica Ivana Kekin snimljena je u rijetkom zajedničkom izlasku sa svojim suprugom, glazbenikom Milom Kekinom s kojim je došla na otvorenje 20. Međunarnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox.

40-godišnja Ivana i 53-godišnji Mile za tu su se priliku i modno uskladili i dobro raspoloženi, sa smiješkom pozirali fotografima.

Pogledaji ovo Celebrity Mile Kekin pozirao sa sinom koji nema naviku pojavljivati se na mjestima gdje su kamere, malo tko je dosad znao kako izgleda!

Mile i Ivana u braku su već 16 godina i roditelji su sina Vita i kćeri Miše koja je s njim zapjevala u pjesmi "Zubić vila".

Pogledaji ovo Clubzone U jednoj od glavnih uloga novog spota Mile Kekina našla se i njegova jedanaestogodišnja kći Miša

Mile kaže kako je uz Mišu i njegov sin Vito zainteresiran za glazbu, no kaže kako ih ne želi usmjeravati.

''To je na njima. Moji me roditelji nisu gurali. Štoviše, moja je majka bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije, tako da ne znam otkud to meni. Ne mislim ih nešto pretjerano gurati u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je Mile jednom prilikom za IN magazin.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poznata Hrvatica četiri mjeseca nakon poroda pokazala trbuh i izazvala nevjericu: "Pa kako to izgledaš?!"

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Veliki ožiljak na leđima princeze zasjenio je kraljevsko vjenčanje, a ona je namjerno htjela pokazati uspomenu na strašno iskustvo iz djetinjstva