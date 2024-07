Unuk i sin jedinac našeg legendarnog glumca skupa su došli na prestižni filmski događaj, u javnosti se rijetko pojavljuju!

Danilo Šerbedžija pozirao je sa sinom Ivanom na Pulskom filmskom festivalu. Obojica su se pojavili u opuštenom izdanju.

Na Pulskom filmskom festivalu nazočile su brojne zvijezde, a na crvenom tepihu pozirao je i redatelj Danilo Šerbedžija sa svojim sinom Ivanom.

Obojica su bili u opuštenom izdanju. Danilo je nosio crne traperice i košulju boje breskve, dok se Ivan odlučio za bijele kratke hlače i crnu košulju.

Danilo je inače sin jedinac legendarnog glumca Rade Šerbedžije koji je također je dobro poznato ime u filmskim krugovima i jedan je od naših najuspješnijih redatelja.

Danilo je jednom prilikom otkrio i kako je izgledalo njegovo odrastanje uz slavnog oca te u kakvom su sada odnosu.

"Imao sam tu sreću da je moj odnos s ocem uvijek bio prijateljski. Bio sam dosta mlad kada je počeo sa mnom komunicirati kao s odraslom osobom, što je vjerojatno neki njegov pedagoški stav. Primjerice, sa 17, 18 godina svi su moji prijatelji dobivali od roditelja auto, a ja ga nisam imao. Prvi sam auto kupio kada sam studirao u Americi, s 30 godina. Prastari Ford Taurus. Takve neke stvari, iz današnjeg pogleda, jako cijenim kod njega. Kao mlad počeo sam ga pratiti na koncertima, svirati s njim i to su uvijek bili ozbiljni razgovori, više prijateljski nego odnos otac – sin. S obzirom na to da se razveo od moje majke i počeo jedan drugi život, vrlo sam sretan što smo taj prijateljski odnos zadržali, da smo familijarni, da se družimo, da se svi prihvaćamo. Sve je to njegova zasluga i te njegove energije, njegova inzistiranja da se okupljamo koliko god je rastrgan i koliko god bila istina da je pola svog života proveo u avionu", ispričao je mlađi Šerbedžija prije nekoliko godina za Novi List.

Podsjećamo, Danilo je završio studij filozofije i grčkog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2002. godine je završio i postdiplomski studij School of Film na Sveučilištu Ohio. Predsjednik je i Društva hrvatskih filmskih redatelja.

Redatelj je više dokumentarnih i kratkih filmova. Njegov prvi dugometražni igrani film "72 dana" (2010) višestruko je nagrađivan. Na Pula Film Festivalu osvojio je nagradu publike za najbolji film Zlatna vrata Pule, zatim Zlatne arene za najbolju glavnu mušku ulogu, najbolju sporednu mušku ulogu, najbolju masku. Film je bio hrvatski kandidat za nagradu Oscar.

Redatelj je dugometražnog igranog filma "Oslobođenje Skopja", koji je bio makedonski kandidat za nagradu Oscar.

Još jedan njegov hrvatski kandidat za Oscara bio je dugometražni igrani film "Tereza37", koji je na Pula Film Festivalu osvojio 6 Zlatnih Arena, uključujući i Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film.

Režirao je i nadolazeći biografski film o Draženu Petroviću "Nešto jače od mene".

Što se tiče njegova privatnog života, Danilo je otac dvojice sinova. Starijeg Ivana dobio je s bivšom suprugom, producenticom Lavinijom Stubbs, od koje se razveo nakon dvije godine braka. Drugog sina dobio je s partnericom Anom potkraj prosinca 2017. godine.

