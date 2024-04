Jedini sin Rade Šerbedžije s godinama je sve sličniji ocu, a glumac ga je dobio s prvom suprugom, koju je snašla tragična sudbina

Rade Šerbedžija je od 1969. do 1987. godine bio u braku s koreografkinjom Ivankom Cerovac, s kojom je dobio dvoje djece, sina Danila i kćer Luciju.

Naš legendarni glumac Rade Šerbedžija (77) ponosni je otac petero djece - četiriju kćeri i jednog sina.

Njegov jedini sin Danilo Šerbedžija također je dobro poznato ime u filmskim krugovima i jedan je od naših najuspješnijih redatelja.

Rade ga je dobio s prvom suprugom, koreografkinjom Ivankom Cerovac, s kojom je u ljubavi proveo dva desetljeća.

Rade i Ivanka zaljubili su se vrlo mladi i bili su srodne duše. On je diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti, a ona je bila diplomantica Škole za ritmiku i ples, i oboje su obožavali kazalište. Vjenčali su se 1969. godine, kao 23-godišnjaci, a brak su okrunili i s dvoje djece.

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula rijetka fotografija Rade Šerbedžije s prvom suprugom, čijoj su se ljepoti svi divili, a nakon razvoda snašla ju je tragična sudbina

Sina Danila dobili su 1971. godine, a dvije godine kasnije Ivanka je rodila i kćer Luciju, koja je danas uspješna glumica.

No 1987. godine njihovoj bračnoj idili došao je kraj i odlučili su se razvesti, a Rade je 1992. godine u pjesmi "Hamlet mašina" priznao krivnju za kraj njihova braka.

"Iskra ili Olimpija, tako se nekako zvala i uredno i vrijedno prala, zatim se već kod mojih prvih sitnih nevjerstava počela kvariti", napisao je Rade.

Bivši supružnici nakon razvoda su ostali u prijateljskim odnosima, sve do tužne 2010. godine, kada je Ivanka iznenada preminula od moždanog udara u 63. godini.

Danilo je jednom prilikom otkrio i kako je izgledalo njegovo odrastanje uz slavnog oca te u kakvom su sada odnosu.

"Imao sam tu sreću da je moj odnos s ocem uvijek bio prijateljski. Bio sam dosta mlad kada je počeo sa mnom komunicirati kao s odraslom osobom, što je vjerojatno neki njegov pedagoški stav. Primjerice, sa 17, 18 godina svi su moji prijatelji dobivali od roditelja auto, a ja ga nisam imao. Prvi sam auto kupio kada sam studirao u Americi, s 30 godina. Prastari Ford Taurus. Takve neke stvari, iz današnjeg pogleda, jako cijenim kod njega. Kao mlad počeo sam ga pratiti na koncertima, svirati s njim i to su uvijek bili ozbiljni razgovori, više prijateljski nego odnos otac – sin. S obzirom na to da se razveo od moje majke i počeo jedan drugi život, vrlo sam sretan što smo taj prijateljski odnos zadržali, da smo familijarni, da se družimo, da se svi prihvaćamo. Sve je to njegova zasluga i te njegove energije, njegova inzistiranja da se okupljamo koliko god je rastrgan i koliko god bila istina da je pola svog života proveo u avionu", ispričao je mlađi Šerbedžija prije nekoliko godina za Novi List.

Pogledaji ovo Celebrity Rade Šerbedžija pojavio se u društvu kćeri Vanje, koja je sve oduševila svojim izgledom: "Prava ljepotica"

Danilo i Rade nedavno su se zajedno pojavili i na posljednjem ispraćaju redateljskog velikana Veljka Bulajića, a njihove najnovije zajedničke fotografije možete pogledati u našoj galeriji.

Inače, Danilo je završio studij filozofije i grčkog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2002. godine je završio i postdiplomski studij School of Film na Sveučilištu Ohio.

Predsjednik je Društva hrvatskih filmskih redatelja.

Redatelj je više dokumentarnih i kratkih filmova. Njegov prvi dugometražni igrani film "72 dana" (2010) višestruko je nagrađivan. Na Pula Film Festivalu osvojio je nagradu publike za najbolji film Zlatna vrata Pule, zatim Zlatne arene za najbolju glavnu mušku ulogu, najbolju sporednu mušku ulogu, najbolju masku. Film je bio hrvatski kandidat za nagradu Oscar.

Redatelj je dugometražnog igranog filma "Oslobođenje Skopja", koji je bio makedonski kandidat za nagradu Oscar.

Još jedan njegov hrvatski kandidat za Oscara bio je dugometražni igrani film "Tereza37", koji je na Pula Film Festivalu osvojio 6 Zlatnih Arena, uključujući i Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film.

Režirao je i nadolazeći biografski film o Draženu Petroviću "Nešto jače od mene".

Što se tiče njegova privatnog života, Danilo je otac dvojice sinova. Starijeg Ivana dobio je s bivšom suprugom, producenticom Lavinijom Stubbs, od koje se razveo nakon dvije godine braka. Drugog sina dobio je s partnericom Anom potkraj prosinca 2017. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Rade Šerbedžija slavi vjenčanje kćeri Nine, velika fešta u Novom Sadu traje već danima!

Njegov otac Rade drugu sreću pronašao je s Lenkom Udovički, kojom se oženio 1991. godine i s kojom je dobio kćeri Ninu, Milicu i Vanju.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Hrabar istup naše scenaristice o iskustvu s Matanićem, javno je objavila gnjusne poruke koje joj je slao i još uznemirujućih detalja

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Godinama je prati nadimak "plastična ljubavnica", a zbog ove haljine nitko joj nije gledao u lice!