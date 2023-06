Rade Šerbedžija i njegova Lenka snimljeni nakon dugo vremena, nježni dodiri pokazuju da njihova ljubav s godinama nimalo ne blijedi

Rade Šerbeždija i Lenka Udovički snimljeni su u Zagrebu, gdje su predstavili 23. sezonu kazališta Ulysses na Brijunima.

Naš legendarni glumac Rade Šerbedžija i njegova supruga Lenka Udovički pojavili su se zajedno u javnosti nakon dugo vremena, a pritom su pokazali kako njihova ljubav s godinama nimalo ne blijedi.

Rade i Lenka stigli su u Zagreb kako bi predstavili 23. sezonu kazališta Ulysses u prostoru kazališta Kerempuh, kamo su stigli dobro raspoloženi, a razmjenjivali su i nježne dodire pred okupljenima.

Supružnici već godinama okupljaju zaljubljenike u svijet kazališta na bajkovitim Brijunima, a jedno drugome su velika podrška u svemu što rade.

"Brijunska publika je zahtjevna. Jedan dio smo mi tijekom svih ovih godina odgojili na određeni način. Tu su dolazile zaista velike zvijezde i imena iz čitave regije, ali i svijeta. Ovdje je Ralph Fines igrao Rikarda III. i tako dalje. Predstave koje gostuju su visoke kvalitete i to uspostavi neki prag očekivanja. A ovamo se treba i doputovati da bi se nešto vidjelo, to je zaista jedna odluka i želja njihova, koja postavlja dosta visoka očekivanja", rekla nam je Lenka jednom prilikom.

Kada ne radi, Lenka se najradije opušta uz glazbu, kojom se, među ostalim, bavi i njezin Rade. Međutim, njegove koncerte i nastupe trudi se ipak izbjegavati.

"Da, to je istina. Bude mi velika trema, stres i nervoza. Nije da ne volim njegovu glazbu, ali on uvijek između pjesama nešto priča i uvijek me strah da će nešto bubnuti i to je razlog zbog kojeg ne dolazim na koncerte", otkrila nam je sa smiješkom.

Lenka i Rade u braku su 31 godinu, a on je sam jednom prilikom za IN magazin otkrio koja je tajna njihove dugovječne ljubavi.

"I još ćemo 30. S njom nikad nije dosadno. Lenka na moje koncerte ne dolazi jer ima tremu zbog mene. Nema tremu kad glumim, ali kad pjevam, ima tremu", izjavio je i sam Rade tom prilikom, no njihova međusobna podrška priča jednu lijepu priču, koja je na kraju i ovog ljeta bilo vidljiva na Brijunima.

