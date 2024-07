Domaće zvijezde prisjetile su se urnebesnih situacije koje su doživjeli tijekom karijere: ''Bio je u cugi, dignuo me i pao skupa sa mnom!''

Padovi na pozornici, pogrešan grad, pogrešan datum nastupa - samo su neke od urnebesnih situacija koje su zvijezde doživjele tijekom karijera. Naša Anja Beneta za In magazin zavirila je u nepresušan izvor anegdota koje će vam izmamiti osmijeh na lice.

Bez obzira na to je li riječ o rockerima, pop pjevačima ili pak onima zabavne glazbe, zvjezdani padovi na pozornici, čini se, više su pravilo nego iznimka.

"Na jednom koncertu u Zaboku jedan obožavatelj koji je malo previše popio je istrčao na binu i htio me sportski dignuti u zrak, ali tako je bio u cugi da je pao zajedno sa mnom. Sreća da sam imala periku , kapicu, pa mi nije pukla lubanja. I moja tadašnja asistentica je vikala stavi periku, stavi periku, a ja skoro poginula.", prisjetila se Alka Vuica.

"Išla sam skočiti sa podesta bubnjara i to sam do tada napravila valjda tisuću puta i kao sam naskočila tako sam ostala dolje sjedeći . Prvo sam gledala jel štikla propala, štikla nije propala, ali mi je koljeno propalo...", govori Severina.

"Kad sam bila nešto mlađa i nešto lakša nego danas, pa sam na pozornici radila zvijezdu i špagu, vjerovali ili ne, i u momentu kad sam napravila zvijezdu, cipelica, tada sam imala balerinke je odletjela negdje u deseti red, ne znam jel nekog lupila u glavu, nije mi se požalio, ali vratili su mi cipele.", prisjetila se Sanja Doležal.

Da je u ovakvim situacijama važna snalažljivost, zna dobro i Mario Roth, koji je upao u duboku rupu između bas binova.

''I više me nije bilo, ali sam ja to napravio tako da sam ja iz te rupe izronio i nastavio pjevati kao da je Bože, to dio moje koreografije za večeras, a iza ograde u prvom redu Mario, Mario, jesi ok , ja kao super sam, super sam , a fali mi jedinica, fali mi trojka.", priča Mario Roth.

No neki su našli načine da padove i unaprijed preveniraju.

"Nedavno mi se dogodilo na koncertu da mi je rekao moj basist, Danijela, pazi nekako je čudno napravljen stage, pa nemoj u štiklice. Pa kako ne u štiklice, već sam napravili stajling. I naravno da sam četiri, pet puta upala, sa štiklom sam propala kroz binu i onda sam ljudima rekla ja moram skinuti štikle, jer nema drugo načina da dovršim i dovedem koncert do kraja'', priča Danijela Martinović.

No nije samo ljubljenje podova pozornica, ono što bi poznati mogli upisati u svoje knjige anegdota. Mladen Grdović na jednoj od svojih australskih turneja odlučio je pod svaku cijenu podružiti se s majmunima.

"Isli smo u ZOO vrt u Sydney i pisalo je nemojte slučajno ulaziti u kavez gdje su majmuni , ali Mladen je otišao na kiosk gdje se prodaju suveniri i kupio masku od majmuna, stavio masku od majmuna, preskočio ogradu i trčao za majmunima.Onda su nas isterali van'', prisjetila se Maja Šuput.

No ima Maja Šuput i svojeg asa u rukavu.

''Tek sam počela pjevati i onda sam išla humanitarno pjevati invalidima i ljudi su bili u invalidskim kolicima, i ja sam u žaru nastupa rekla ajmo svi na noge.", prisjetila se Maja.

Legendarni Halid Bešlić uzalud je pak prevalio put od Sarajeva do Beča, misleći kako baš te večeri ima nastup u austrijskoj metropoli.

"Ulazim u kafanu, kaže vlasnik o Halide, od kuda tebe? Šta od kuda mene Šta ne pjevam večeras ovdje? Kaže, pa to je idući mjesec pvog, hahahaha ", prisjetio se Halid Bešlić.

Slično iskustvo doživio je i Jurica Pađen. No on je, za razliku od Halida, znao vrijeme, ali ne i mjesto na kojem nastupa. Baš kao ni njegov bubnjar s kojim je krenuo na put.

"Nije bilo mobitela. Veli on meni, pa gdje večeras nastupamo? Kaže, pa kaj ti ne znaš? Nemam pojma. Ni on ni ja nismo znali gdje je koncert. I mi smo kod Županje stali misleći da će ekipa naići, ma kakvi. I tako da smo tu večer završili na koncertu Parnog Valjka u Beogradu. Uopće nismo došli na svoju svirku. Glup, gluplji. ", prisjetio se Pađen.

Možda je vrijeme da poznati ukoriče svoja nezaboravna iskustva. Zvjezdana knjiga anegdota zasigurno bi bila pravi bestseller.

