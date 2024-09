Teško je bilo Žanamari gledati u oči pored nikad većeg dekoltea, koji je stisnula u tijesni korzet

Žanamari Perčić oduševila je pratitelje najnovijom fotografijom na Instagramu, a potom je otkrila kako je provela radni ponedjeljak.

Naša pjevačica Žanamari Perčić u nedjelju je proslavila 43. rođendan, a sada je pratiteljima otkrila kako je provela ponedjeljak i što je to iskoristila kao izliku da se dobro najede.

"Ponedjeljkom slavim vikend! Rođendan sam iskoristila kao izliku da se dobro najedem, i to čak tri dana zaredom. Točnije, ukupno osam sljedova hrane u tri večeri. Čak se ni teretanom nisam zavaravala. Bio je cheat all the way i jedna poštena pauza. Sistem je rebootan i idemo dalje u nove pobjede", napisala je pjevačica u opisu objave pa zahvalila svima na lijepim željama.

Žanamari je pozirala u jednom restoranu s čašom vina u ruci, ali glavni fokus pratitelja bio je na njezin nikad veći dekolte, koji se isticao u zanimljivoj bež kreaciji.

Za besprijekoran izgled Žanamari je zahvalna redovnim treninzima u teretani, a nama je u lipnju otkrila zašto je vježbanje toliko zavoljela.

''Htjela sam se time baviti. Cijeli život sam nekako u teretani, ali otkad sam rodila, nisam baš bila redovita. Malo sam bila preopsesivna majka, tako da sam morala biti s djetetom 24 sata dnevno i na kraju, kad sam počela ići u teretanu, ta tri sata dnevno su mi bili jedini koje sam ja imala za sebe. Iako, Gabi već ima devet godina, pa sad i ona sa mnom ide u teretanu! Sad smo ipak 24 sata zajedno'', govorila je sretno.

Za naš portal progovorila je i o suprugu Mariju te kćerkici, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

