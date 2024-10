Hana Huljić pokazala što radi dok čeka da na svijet dođe njezino drugo dijete, objavila je fotografiju!

Hana Huljić objavila je novu fotografiju na društvenim mrežama, istaknula je trudnički trbuh.

Hana Huljić javila se na društvenim mrežama nakon dugo vremena, a novom objavom razveselila je svoje fanove.

Iako je trudna, ne odustaje od posla koji voli, a pozirala je sada za klavirom u glazbenom studiju.

''Posao u tijeku'', pisalo je.

Svi su odmah primijetili i njen već poveći trudnički trbuh, a ona i suprug Petar Grašo do kraja ove godine dobit će dječaka.

Grašo je tim povodom otkrio kako se njegova supruga nosi s trudnoćom.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je OK!'' rekao je svojevremeno za IN magazin.

Par već ima kćerkicu Albu, a Hana je nedavno podijelila i njenu fotografiju, pogledajte je OVDJE.

