Naš proslavljeni kuhar zbog lošeg iskustva otkrio: ''Zakleo sam se da neću više popiti kap alkohola dok sam živ''

Chef Mate Janković u podcastu je pričao o problemima u ugostiteljstvu, a jedan od njih je alkohol.

Chef Mate Janković gledateljima ispred malih ekrana poznat je i kao bivši član našeg showa ''MasterChef''. Sada je gostovao u podcastu Lider, gdje je otvoreno govorio o problemima u ugostiteljstvu.

Naime, Mate je pričao kako izloženost velikom broju ljudi u ugostiteljstvu ostavlja posljedice na pojedinca te da zbog toga njegovi kolege imaju problem s alkoholom. Priznao je i da se on ranije susreo s tim problemom.

"I danas imamo vrlo veliki broj ugostitelja koji ima problema s alkoholom. Ja bih rekao da sam u prošlosti isto tako bio vrlo izložen alkoholu, ali već recimo tri godine ne pijem. Prije nego što sam otvorio restoran, zakleo sam se da neću više popiti jednu kap alkohola dokle god sam živ'', rekao je u podcastu, a otkrio je i da je sada okružen malim brojem ljudi.

Ranije ove godine na društvenim mrežama otkrio je da je smršavio gotovo 30 kila, ali i i da to nije jedina promjena koja mu se dogodila u posljednje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku*ac. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je na svojem profilu na Facebooku ranije.

