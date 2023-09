Iznenadit će vas koliko se naš poznati chef promijenio otkako smo ga gledali u MasterChefu, danas izgleda kao drugi čovjek!

Osvanule su fotografije Mate Jankovića iz 2012. godine na kojima izgleda znatno drugačije nego danas.

Hrvatski chef Mate Janković proslavio se kao član žirija u prve dvije sezone hit-showa MasterChef, a sada su osvanule njegove fotografije iz tog vremena.

Mate je 2012. godine odradio snimanje, a tada je izgledao znatno drugačije nego danas.

Osim što je imao nekoliko kilograma više, njegovao je i drugačiji stil, a danas u odnosu na prije 11 godina izgled kao drugi čovjek.

Mate je ranije ove godine na društvenim mrežama otkrio da je smršavio gotovo 30 kila, ali i i da to nije jedina promjena koja mu se dogodila u zadnje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku**c. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je na svojem profilu na Facebooku.

Novim imidžem stekao je još više obožavateljica, koje ga obasipaju komplimentima, a iako sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama rado dijeli trenutke iz svakodnevnog života, svoj ljubavni status vješto skriva.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives u badiću iz kojeg su joj ispadali bujni atributi navijala za Vatrene: ''Jedina prava navijačica u Hrvatskoj!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Lice nekad legendarne ljepotice odaje posljedice burnog života u prošlosti, neki ne mogu vjerovati da je ovo stvarno ona!