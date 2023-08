Naš poznati chef u šetnji gradom ponosno pokazao rezultate drastične fizičke transformacije!

Mate Janković nedavno je izgubio gotovo 30 kilograma, a sada su ga fotografi ulovili u šetnji zagrebačkom špicom.

Poznati hrvatski chef Mate Janković iskoristio je sunčanu subotu u Zagrebu za šetnju zagrebačkom špicom gdje su ga ulovili fotografi.

Nakon što je ranije na društvenim mrežama otkrio da je smršavio gotovo 30 kila, svoju novu figuru istaknuo je u potpuno crnom izdanju, a u majci kratkih rukava ponosno je pokazao mišićave ruke.

Janković je istaknuo i da gubitak kilograma nije jedina promjena koja mu se dogodila u zadnje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku**c. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je među ostalim tada u podužem statusu.

Mate se osim novom linijom voli pohvaliti i druženjem sa sinom Andrejem kojeg je dobio tijekom veze s Riječankom Ivanom Natalijom Bajaj. Par je vezu prekinuo sporazumno, a o sinu se brinu zajednički iako dječak živi s majkom u Rijeci.

