Parni valjak o nevjerojatnoj karijeri koja traje 50 godina: "Ne pripadamo u izvođe koji..."

I Parni valjak je u stihovima pjesme "Otkud ti pravo" govorio da vjera ne poznaje zlo. Ona je ljubav i ne mrzi. Mi smo s članovima benda bili na njihovu rasprodanom koncertu na šibenskoj tvrđavi. Velikom turnejom obilježavaju 50 godina na sceni, a kako će izgledati veliki rođendanski koncert u Zagrebu i zašto rijetko govore o privatnom životu, otkrili su našem Hariju Kočiću.

Osnovan 1975. u Zagrebu, legendarni Parni valjak slavi 50 godina postojanja. Nezamjenjivog Akija Rahimovskog naslijedio ga je mladi pjevač čiji se život u tom trenutku promijenio iz korijena.

"Sve se okrene. Mislim da sam prije možda živio malo opuštenije, a kada su tu krenule probe i koncerti, puno sam više počeo ulagati u tjelovježbe, prehranu, vokalne vježbe… Aki je jedna institucija i ikona, a ići njegovim stopama, stvarno treba kondicije", kaže Igor Drvenkar.

Po mnogočemu je različit od prethodnika, ali posjeduje scensku prisutnost koja oduševljava publiku.

"Mislim da Akija i mene povezuje isključivo ta velika ljubav prema glazbi i prema pjevanju."

Ostati bez prijatelja ostalim članovima je bio šok, od čega se i četiri godine kasnije oporavljaju.

"Mi smo stajali nego vrijeme u mraku i nismo znali što ćemo dalje. Mi ne živimo od svirke nego za svirku", rekao je Husein Hasanefendić.

Novi pjevač privukao je novu publiku, dok među obožavateljima, kaže, ima još onih koji su skeptični.

"Naravno, 46 godina su slušali jedan glas i sad im je ovo neka druga priča, ali rasprodana je i Arena koja nas čeka u Puli, što na neki način znači da imamo još što za reći."

"Iz dana u dan stasamo kao bend, kao prijatelji, puno se družimo privatno i na probama. Više smo skupa međusobno nego sa svojim bližnjima doma, tako da kad smo skupa, više kao da smo si naša ekipa iz kvarta, kada me netko pita kako je nastupati s Parnim valjkom – apsolutna je čast i privilegija", kaže Igor.

Nevjerojatnih pet desetljeća na sceni nisu mogli ni sanjati.

"Nije bilo primjera u povijesti da je netko tako dugo trajao pa nismo mogli ni zamisliti, ali nekako, nažalost, brzo je prošlo", rekao je Husein.

Unatoč slavi i velikoj pozornosti medija, članovi Valjka nikad nisu punili stupce skandalima.

"To ne bi trebao biti predmet interesa. Ja privatno stanujem u Zagrebu, idem u dućan, idem na skijanje, čitam neke knjige, ono, normalan život, a ako me netko treba upoznati neka sluša pjesme i tekstove", dodao je Husein.

"Od prvog dana kada smo se upoznali, ja sam u njima vidio tu strast i vrlo brzo sam dobio odgovor zašto oni toliko dugo postoje. Definitivno se želim na njih gledati i po tim principima živjeti", kaže Igor.

"Ne pripadamo u izvođače koji pokušavaju udovoljavati masama. Ne, hvala. radimo ono što mi volimo i osjećamo", dodao je Husein.

Do kraja godina ih čekaju još dva velika koncerta. Večeras Pulska Arena, a potom i finale turneje u Zagrebu, koje će biti posebnije, kažu, od svega dosad.

"Bit će drugačije i nemamo definiranu još koncepciju. Možda će se priključiti neki ljudi koji su radili s nama. Vidjet ćemo, ali nazirem dosta veliku priču", kaže Husein.

A velika priča je zapravo nevjerojatna karijera Parnog valjka koji i nakon Akija nastavlja oduševljavati neke nove klince koji dolaze.

