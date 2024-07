Pjevačica Colonije o blagoslovu koji je ušao u njezin život: ''Jako smo sretni što je tu, uspjelo nam je doslovno iz prve"

Pjevačica Ivana Lovrić, članica popularnog benda Colonia, prije mjesec dana postala je majka. Kćerkica Eli u njezin i suprugov život unijela je najveću moguću sreću. Kako se snašla u novoj ulozi, kada je možemo očekivati na pozornici i s kojom hrvatskom pjevačicom priželjkuje duet, otkrila je našoj Dorotei Filipaj za In magazin.

Sreća, ljubav i ponos na licu novopečene mame Ivane Lovrić vidljivi su na kilometre.



''Jako smo htjeli bebu, uspjelo nam je doslovno iz prve i jako smo sretni što je tu. Snašla sam se bolje nego što sam očekivala, ali imala sam 3 mlađe sestre i brata koji su puno mlađi od mene, naučila sam se brinuti o maloj djeci od malih nogu. Doslovno uživamo, evo, malo je to nespavanje problem, to znaju svi roditelji i novi i stari, ali sve ostalo je toliko dobro da to nekako zaboraviš'', kaže Ivana.

Ona i suprug Matija za djevočicu su odabrali kratko i internacionalno ime - Eli.



''Dogovarali smo se oko imena, meni je super bilo Elijana - njemu je bilo katastrofa. I onda sam ja njemu rekla, ok, ne može Elijana, a jel može Eli? - daaa, kako dobro, to je to imamo ga! Eto to je bilo negdje u 3 mjesecu trudnoće, al evo do rođenja nismo nikome obznanili kako se zove, svi su saznali u isto vrijeme'', govori.

U ožujku ove godine udala se za dugogodišnjeg partnera. Par je ulazak u bračnu luku proslavio noćnim izlaskom i partyjem na plesnom podiju. Ipak, morali su zadovoljiti pravila i očekivanja uže i šire rodbine pa ni klasično vjenčanje, nešto ranije u Dalmaciji, nije izostalo.



''To je ono najbolja odluka ikad, evo stvarno baš sam prezadovoljna i on i ja, kako su nam te svadbe ispale. Baš je bilo po našem'', kaže.

Iako je zaljubljenica u fitness, danas su joj prioriteti ipak nešto drugačiji.



''Kako dojim bebu, pokušala sam mrvicu kao smanjit unos kalorija, al onda sam skužila da mi ne djeluje dobro za mlijeko. I onda sam jednostavno sad dok je beba tu u potrebi, sve se podređuje njoj. Jedem koliko mogu, koliko mi treba, koliko mi tijelo traži, a sad za poslije, sve će se to nekako skinuti'', kaže.

Iako u posljednje vrijeme ova 32-godišnjakinja pjeva jedino uspavanke, kaže, baš se veseli povratku na pozornicu.



''Sad sam na porodiljnom, ali evo već početkom 9. mjeseca počinje prva gaža, nisam si htjela dat puno da budem doma. Ona ionako može ići sa mnom dok sam ja na stageu sat i pol vremena, nije nikakav problem. Mislim da neke žene koje rade poslove po osam sati dnevno, puno veći problem njima nego meni s ovim poslom'', kaže.

A njezina primarna struka daleko je od tonskih proba, putovanja i gaža. Naime, Ivana je diplomirana inženjerka elektorehnike.



''Vidjela se jesam u elektrotehnici, ali onda kad je došlo pjevanje, iskreno ne. Nije da ja ne bi mogla radit bilo šta, ja sam uvijek za sebe rekla di god me staviš, ja ću tu nešto, mogu ja to. Ali pjevanje, to sam ja. To je moj život, to je nešto u čemu sam postala profesionalac i uživam svaki put izaći na stage. Na početku je bila trema i ono, šta će oni mislit o meni kad ja dođem. Sad toga više nemam, sad imam osjećaj da poklanjam nešto lijepo njima od sebe'', zaključila je.

Vokal grupe Colonija je od 2017. godine, a nikada je nisu previše zamarale usporedbe s Indirom.



''NIje meni to od početka, meni te usporedbe nisu stvarale neki sad veliki... ja sam uvijek mislila, ovo je super prilika za mene. Ja nemam šta izgubiti, idem u grupu koja mi je najdraža ikad, ono, bit ću pjevačica Colonije. To se ne odbija'', priča.

A još jedan korak u karijeri nikada ne bi odbila:



''Duet sa Severinom nikad ne bi odbila. I mislim da me pitate isto za 15 godina, da ću isto odgovorit. To je jedna predivna osoba, poduzetnica, pametna, inteligentna.. Nemam šta drugo za reć, sve riječi pohvale za Severinu''. zaključila je.

Ostaje nam za vidjeti hoće li joj se želja i ostvariti!

