Težak životni period naše influencerice nakon velikog gubitka: ''Otkad je otišla na bolje mjesto...''

Lana Klingor Mihić na Instagramu je otvorila dušu o teškom periodu nakon što joj je preminula majka. Zahvalila se i pratiteljima koji su joj pružili ljubav i podršku.

Lana Klingor Mihić nedavno je objavila kako je ostala bez svoje majke Sonje nakon dugogodišnje borbe s demencijom. Sada se na društvenim mrežama osvrnula na težak period nakon velikog gubitka.

''Uskoro se moram vratiti u kolotečinu zvanu život. Reći ću vam iskreno, imam podvojene emocije. S jedne strane vam toliko toga želim reći, dok se s druge strane osjećam toliko ranjivo i nesigurno, pogotovo stati pred (svoju) kameru. U periodu iza mene, dala sam si pravo na sva stanja i sve emocije, a vjerujte mi da je to takav vrtlog kojem ustavi na kraju upravlja tuga i vrati te na površinu na kojoj jedva dišeš, potpuno praznu i tupu. Najviše me boli ona rečenica koja je prokleto iskrena - život ide dalje. A u meni još uvijek sve stoji. Znate što me tjera dalje? Upravo moja mama koja je tu, svaki dan kroz nevjerojatne znakove'', započela je.

Lana Klingor Foto: Instagram

''Ovo što ću vam sada napisati htjela sam snimiti kao video, ali sam shvatila da je neizvedivo bez varijante u kojoj se ja raspadam od suza, a to ne bumo više gledali'', dodala je.

''U ovom periodu žalovanja, otkada je moja mama otišla na neko bolje mjesto, nikada u životu nisam dobila toliku podršku i ljubav od UPRAVO SVIH VAS, gdje se mi još jednom u životu pokazali da imam jednu predivnu vojsku pratitelja koja mi je uz tu ljubav i podršku pokazala i poštovanje pa vam želim reći da mi je sve to značilo jako puno i da ću to nastojati vratiti svojim odnosom i jednakim poštovanjem prema vama'', zaključila je.

Lana Klingor Foto: Instagram

Majka Lane Klingor Mihić - 5 Foto: Instagram

Majka Lane Klingor Mihić - 4 Foto: Instagram

Majka Lane Klingor Mihić - 3 Foto: Instagram

Majka Lane Klingor Mihić - 2 Foto: Instagram

Majka Lane Klingor Mihić - 1 Foto: Instagram

Lana Klingor Mihić Foto: Instagram

