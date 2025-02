Tko je supruga Lina Červara? Ove godine slave zlatni pir, a prvi korak napravila je upravo ona!

Lino Červar već 50 godina u sretnom je braku sa samozatajnom Klaudijom Červar.

Lino Červar naš je proslavljeni bivši rukometni trener, a njegov najveći uspjeh s našom reprezentacijom bilo je zlato na Svjetskom prvenstvu 2003. godine.

Legende rukometne scene tada su dočekani na glaavnom zagrebačkom trgu, prizora s tog dočeka prisjetite se OVDJE, a ovih dana dočekani su i srebrni rukometaši 2025. godine. Spektakularne fotografije s Trga bana Jelačića pogledajte OVDJE.

Iako je jedno od najpoznatijih imena na našoj sceni, o privatnom životu Lina zna se vrlo malo.

Od 1975. godine u braku je sa suprugom Klaudijom.

''Upoznali smo se na plesu. Jer, u to vrijeme odlazak na plesnjak bio je nešto ''in''. Za nas mlade dečke to je bila večer kada smo išli hvatati cure. No te večeri ona je ulovila mene. Prvo su mi rekli da me gleda, a kad je prolazila pokraj mene, pozvala me na ples. Zamisli, da cura zove na ples! Iskreno, nije mi se to baš svidjelo, čak sam se i raspitivao poslije tko je i odakle ta cura koja je toliko slobodna da dečka zove na ples. A kad sam saznao tko je, umalo sam pregrizao jezik. Vrlo sam brzo shvatio da je Klaudija sigurno prava osoba za mene'', ispričao je Lino Červar u intervjuu za Večernji list prije šest godina.

Nedugo prije vjenčanja 1975. godine Linu je stigao poziv za vojsku i tada je Klaudiji rekao kako se ne bi tada ženio i htio je da svadba bude nakon njegovog povratka kući, ali Klaudija je rekla kako želi da vjenčanje bude prije odlaska u vojsku.

''Pa kako odmah, ne znaš s kim si se ortačila, s čovjekom koji ima svoj put i svi zapravo meni moraju služiti više nego ja drugima'', rekao joj je tada Lino.

''Rekla mi je: ''Da, spremna sam i na to''. I to je i napravila. Cijelo mi je vrijeme čuvala leđa i omogućila mi da se posvetim poslu koji volim, stoga mi je u životu broj jedan obitelj, a na drugom mjestu je rukomet'', rekao je Lino.

U sretnom braku dobili su dvije kćeri, Ranku i Anu, a danas su i sretni djed i baka nekoliko unučadi. Obje kćeri svojevremeno su trenirale rukomet, ali danas uživaju u drugačijim karijerama.

Kolika mu je bila podrška, Lino nikad nije skrivao.

''Moja supruga je žena koja ne drži tri, nego četiri zida u kući. I veliki je radnik! Da su moji igrači vrijedni kao ona, da u teškim trenucima imaju takvu volju ići naprijed, imali bismo strašnu reprezentaciju. Ne želim joj se dodvoravati kad ovo govorim, nema za to potrebe nakon 40 godina braka, ali da nije bilo nje, ne bi bilo ni mojih uspjeha'', iskren je bio Lino za 24 sata.

2018. godine podijelili su tužnu vijest.

''Supruga mi ima tumor. Vodimo najtežu životnu bitku'', rekao je tada za 24 sata.

''Moram biti uz nju u ovim teškim trenucima, ona je uvijek bila tu za mene. To je žena koja je najzaslužnija za sve moje uspjehe. Sve što sam napravio u životu, itekako kako mogu njoj zahvaliti. Nadam se i vjerujem kako ćemo na kraju uz Božju pomoć dobiti ovu bitku. I da će sve na kraju biti u redu.''

Ove godine Lino i Klaudija proslavit će zlatni pir, veliku 50. godišnjicu braka, a kako Klaudija izgleda pogledajte u našoj galeriji.

