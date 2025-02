Nema šanse da ovog ljepotana danas prepoznate, brada i duga kosa potpuno su ga promijenili!

Glumac Taylor Kitsch od svojih najslavnijih dana jako se promijenio, evo kako izgleda.

Taylora Kitscha brojni su zapamtili po ulozi Hoppera u filmu ''Bojni brod''.

Mišićav i zgodan poručnik jedan je od glavnih likova, a dok se snimao film imao je 31 godinu.

No, danas izgleda potpuno drugačije. Kitsch je s godinama pustio kosu i bradu, a danas je s 43 godine na prvu neprepoznatljiv.

Na ekranima se nije pojavljivao nekoliko godina, no sada glumi u novom westernu ''American Primevel''.

Osim glume, Taylor se posljednjih godina bavio još nečime. Gradio je veliko skladište u Bozemanu na svojih 22 hektara zemlje, piše People.

Izgradio je skladište u prirodi kako bi pomogao djeci, veteranima i zajednici koja je liječena od ovisnosti, a sve to zahvaljujući svojoj sestri, Shelby Kitsch-Best, koja se izliječila od droga protekliih godina.

"Nisam ni znao da toliko ovisnika postoji dok nisam prošao ubrzani tečaj sa svojom sestrom. Rekao sam: ''Čovječe, bilo bi lijepo ponuditi ljudima priliku da se ponovno povežu u prirodi i uspore stvari'', rekao je Taylor pa to i učinio, prenosi People.

Njegova velika strast je i fotografiranje divljih životinja pa tako između snimanja često ode u prirodu i čeka savršen trenutak za fotografiju.

Njegov ljubavni život prava je zavrzlama.

Strani mediji pišu kako je kroz godine ljubio brojne ljepotice, Rachel McAdams, Jennifer Welch, Minku Kelly, Jessicu White, ali jedino je Minka progovorila o vezi te otkrila da je s njim imala toksičan odnos.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju drame ''500 dana ljeta''. Glumili su par u ljubavnom trokutu na ekranu, a stvari su se zakomplicirale i u stvarnom životu.

Minka je priznala da ih je producent serije Peter Berg upozorio da se ne spetljaju, ali oni su to svejedno učinili. Njihov radni odnos pritom je brzo bilo teško održavati jer im je veza brzo postala toksična.

''Život je postao vrlo težak i na snimanju i izvan njega kad god smo prekinuli. Bili smo mladi i imali smo vrlo iskustva alata za rješavanje svojih emocija. Onih dana kada smo morali raditi zajedno, a bili smo u svađi, on nije htio biti u kkamionu s frizurom i šminkom u isto vrijeme kad sam ja bila. Nismo se mogli zajedno voziti u kombiju do seta iz istog razloga. Tih je dana na setu vladala velika napetost i svi su osjećali nelagodu'', ispričala je glumica, prenosi US Magazine.

Svoju vezu na kraju su i trajno prekinuli.

A kako se Taylor miijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.

