Srpski mediji pišu: Jelena Rozga udaje se ove jeseni?

Jelena Rozga In Magazin

Srpskim medijima proširila se vijest kako se Jelena Rozga i Ivan Huljić planiraju vjenčati ove godine.

Srpskim medijima proširio se novi detalj o ljubavnom životu Jelene Rozge.

Kako piše "Kurir", Rozga ove jeseni planira vjenčanje s Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.

Vjenčanje će, kako tvrde, biti u Splitu, a očekuje se oko 500 gostiju.

Srpski medij prenosi i da će Rozga i Huljić imati još jedno vjenčanje, na egzotičnoj destinaciji poput Balija ili Maldiva.

"Sve se više čuju svadbena zvona kod Jelene i Ivana. Ona je toliko dugo čekala pravog odabranika i on je tu. Ostalo je samo da službeno kažu kad će se vjenčati i pozovu svoje prijatelje i obitelj da budu svjedoci njihovoj ljubavi u najljepšem trenutku, a to je ceremonija. Pričalo se da će to biti na ljeto, ali sva je prilika da će biti na jesen", navodno je rekao izvor za taj medij.

Ivanov otac Tonči Huljić o tim je napisima za "Story" kratko rekao:

''Ispod razine mi je uopće komentirati takve stvari, neka pišu što pišu, a i vi pišite što želite pisati.''

Inače, u siječnju ove godine svi su se opet raspisali o vezi Jelene i Ivana.

Internetom su se proširile njihove zajedničke fotografije iz šetnje Budimpeštom, a da su zajedno šuškalo se i prije desetak godina.

Sve o njihovoj vezi pročitajte OVDJE.

Prije Jelene se Ivana povezivalo s bivšom misicom, više pročitajte OVDJE.

