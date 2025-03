Show Meghan Markle stigao na streaming platformu, ovo su prvi komentari onih koji su ga pogledali!

U utorak je na Netflix došla dugoočekivana kulinarsko-lifestyle emisija Meghan Markle "With Love, Meghan".

U utorak 4. ožujka na Neflix je došla kulinarsko-lifestyle emisija "With Love, Meghan", koja je jedan od projekata Meghan Markle i princa Harryja u sklopu ugovora vrijednog 100 milijuna dolara.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Pokretanje ove emisije, koja kombinira kulinarstvo s drugim aspektima života, Meghan je opisala kao novo poglavlje koje je dio kreativnosti koji joj je nedostajao, što su britanski mediji protumačili kao suptilnu poruku prema britanskoj kraljevskoj obitelji.

Osim toga, Meghan je često govorila o zacijeljenju, nakon što je u više navrata optužila obitelj svog supruga za loš tretman i narušeno mentalno zdravlje, a otkrila je i kako odsad nosi prezime Sussex.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Prva sezona se sastoji od osam epizoda, od kojih svaka traje pola sata, a u posjet Meghan, koja je za potrebe snimanja unajmila kuću vrijednu osam milijuna dolara, dolazile su prijateljice Abigail Spencer i Mindy Kalling, s kojom je razgovarala kako je slala staklenke džema svog brenda još pod starim imenom. U zadnjoj epizodi pridružili su se i Harry i njezina majka Doria, no samo nakratko u sceni u kojoj su nazdravili. Sa susjedom Vicky Tsai je raspravljala o Kintsugi, japanskoj umjetnosti popravljanja slomljenog posuđa, a s prijateljem Danielom Martinom o pčelarstvu.

Upravo je ova priča o pčelama iz prve epizode bila predmet diskusije zbog nedosljednosti. Kako je prezentirao jedan korisnik X-a, u prvom dijelu je Meghan rekla kako se bavi pčelarstvom više od godinu dana, a par sekundi kasnije nije znala koliki je životni vijek pčele.

I'm not even 30 seconds into the first episode and I already know that "With Love, Meghan" is the FAKESTEST stuff ever:



Meghan: "we've been doing this for A YEAR" (the beekeping)



Also Meghan, 10 seconds later: Asks the beekeeper "what's the lifespan of a bee?"



MEGHAN PLZ so… pic.twitter.com/F1GcQHTF98 — The Royal Rogue (@the_royal_rogue) March 4, 2025

Meghan Markle - 7 Foto: Instagram

Kako bi se proslavilo pokretanje emisije, Netflix i Meghan su organizirali zajedničko gledanje s influencericama i obožavateljicama koje su bile uz nju još za vrijeme pisanja na blogu The Tig. Lansiranje emisije su proslavili i Harry i njihova djeca Archie i Lilibet koji su poslali Meghan buket s porukom koju su osobno potpisali: "Čestitke mama! Volimo svoju emisiju i volimo tebe!"

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram

Meghan Markle - 8 Foto: Instagram

Kao i sve vezano za Meghan, na društvenim mrežama se mogu naći pozitivne i negativne kritike.

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Meghan Markle - 4 Foto: Instagram

"With Love, Meghan" je mali savršeni bijeg od nemira koji se događaju u svijetu. Bravo Meghan, njezini prijatelji i ekipa!", "Gledam With Love, Meghan i kako ova žena ima divan život", "Nova Netflixova serija Meghan Markle, "With Love" Meghan", serija je o životnom stilu za dobro raspoloženje koja prikazuje njezino kuhanje, vrtlarstvo i druge hobije u Kaliforniji, nudi bijeg od kraljevskog života i pokreće raspravu o njezinim namjerama i javnom imidžu", dio je pozitivnih komentara na X-u.

Meghan Markle's new Netflix series, With Love, Meghan, is a feel-good lifestyle show that showcases her cooking, gardening, and other hobbies in California, offering an escape from royal life and sparking debate about her intentions and public image. — News Zen Inc (@NewsZen_Inc_) March 4, 2025

Watching with love, Meghan and this woman has a beautiful life. 🌻🌸🪻🌼 — Cortsie (@Cortsiee) March 4, 2025

With love, Meghan is a little bit of escapism from the turmoil that is going on in this world. 👏 Well done Meghan, her friends/family and crew. #WithLoveMeghan #WithLoveMeghanOnNetflix #MeghanMarkle — Grumpy Little 1 (@GrumpyLittle1) March 4, 2025

Međutim, negativne kritike nisu nimalo blagonaklone.

Meghan Markle - 5 Foto: Instagram

"Bože, upravo sam počela gledati "With Love, Meghan". Morala sam prestati nakon 10 minuta, nisam mogla podnijeti gledati nekoga tko je tako privilegiran kako pokušava biti stvaran, kakva šala", "Bože, samo sam brzo pogledala prvi "With Love, Meghan". To je dovoljno jer je uobičajeno kokodakanje i pričanje o sebi", "Ne mogu smisliti ništa gore od gledanja "With Love Meghan", ovo će biti samo još jedan neuspjeli pokušaj da se poboljša njezin imidž", "Šest minuta ove emisije. Dobro je samo za one najbogatije", napisali su kritičari.

I can’t think of anything worse than watching With Love Meghan this is just going to be another failed attempt to boost her image — Lee Patriot Hood (@Mofoman360) March 4, 2025

6 minutes of with love Meghan... ok only for richiest people..so.. bye bye#MeghanMarkleExposed — 🐱SoftKitty𝕏PrrPrr🐱 (@RaffyFarma) March 4, 2025

God just fast watched the first With Love Meghan .. that is enough as it’s the usual cackling and talking about herself

Recipe for Spaghetti

The sponge cake and making candles ..

Riveting 😏 — Carla Austin (@bograt66) March 4, 2025

Omg just started watching with love meghan I had to make it stop after 10 mins couldn’t stand watching someone who is so privileged trying to be real what a joke 🤮🤮 — Annmarie mchale (@Annmariemchale2) March 4, 2025

Neki su se čak nasmijali na scenu Meghan kako reže luk, a ima i onih komentatora koji su već vidjeli kritike na Meghanino nenošenje rukavica dok kuha.

I am sorry; I did a rewind three times and laughed each time.😭😭 #WithLoveMeghan pic.twitter.com/CQuMRwcXLw — KCCorrect (@Coolgirlk22) March 4, 2025

Things I Think People Will Get Mad At From #WithLoveMeghan:



There are definitely going to be people complaining about the fact that she's not wearing gloves and they don't show her washing her hands before she begins each recipe. (Like she wouldn't wash her hands🙄.) pic.twitter.com/NxFkhybOT2 — Ellie Hall (@ellievhall) March 4, 2025

Netflix još nije donio odluku o novoj sezoni, već će pričekati rezultate ove prve sezone. Jedan od mjerila kako produžuju neki projekt jest koliki je postotak pokrenutih reprodukcija koji je završen.

Mnogi su već Meghan prozvali zbog neoriginalnosti, a više o tome saznajte OVDJE.

Paralelno s izlaskom emisije, Meghan pokreće brend "As Ever", no zbog njega ju čekaju barem tri tužbe, a jedna čak iz Španjolske. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Među njima je razlika od 44 godine, ali to ih nikad nije smetalo: ''Ako se previše time bavite...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Susret holivudskih diva na Oscarima 17 godina od hit-filma u kojem su glumile!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serije "Kumovi" postala majka u tajnosti, poznat je spol bebe!

Pogledaji ovo Celebrity Andy Bara u braku je s jednom od najljepših Hrvatica, koja se prije nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda kuća Andyja Bare? Nalazi se u elitnom zagrebačkom kvartu

Pogledaji ovo Celebrity Glumica strastveno poljubila dobitnika Oscara pred njegovom partnericom: "Čekala sam 21 godinu..."