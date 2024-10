Iznenadit će vas kad vidite što je Liam Payne radio posljednjih dana svog života, to dosad nije bilo poznato

Liam Payne proveo je svoje posljednje dane tako što je uplaćivao novac za bolesnu djecu i pozivao fanove da to učine isto.

Protekla dva dana u fokusu medija je pogibija Liama Paynea, nekadašnjeg člana grupe One Direction, i rekonstrukcija njegovih kretanja i razgovora prije pada s balkona. Ono što do sada nije bilo poznato jest da je 31-godišnji pjevač do zadnjeg daha uplaćivao novce u humanitarne akcije za bolesnu djecu putem platorme GoFundMe i pozivao svoje fanove da to učine isto.

U seriji videa na platformi Snapchat, Payne je izjavio kako ga je za ove akcije inspirirao njegov sin Bear i da ne može podnijeti patnje bilo kojeg djeteta. Prije kobnog 16. listopada, Payne je uplatio novce djeci koja su bolovala od raka i žrtvama pucnjave u školama.

"Uvijek sam se osjećao sretnim zbog pozicije u kojoj sam. Moja životna težnja bila je biti superheroj, ali ne mogu letjeti, nisam dobar mehaničar, nisam bio pod utjecajem zračenja i nisam nevjerojatno jak", stoji u jednom od Payneovih videa. "Sve što znam je da postoje web stranice za doniranje bolesnoj djeci kojoj je potrebna vaša pomoć. Nije važno koliko je mala ili velika donacija, bitno je samo da gledate u oči tog djeteta."

Nadalje, priznao je kako nije mogao ugledati neko bolesno dijete, a da ne pomisli na svog sina: "Kao oca to me malo drugačije pogađa jer gledam u njih i da je to moje dijete želio bih da svi na svijetu gledaju u mene i pomognu mi. I tako sam posljednjih nekoliko noći proveo vrijeme na GoFundMe, fantastičnoj web stranici."

Netom prije smrti, Payne je saznao lošu vijest, a o čemu se radi, pročitajte OVDJE.

Preostala četiri člana grupe One Direction - Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson i Zayn Malik - odala su počast svom preminulom bratu. Dečki su objavili i zajedničko priopćenje koje možete pronaći OVDJE.

Ne prestaju izlaziti detalji o Payneovoj pogibiji. Argentinska policija je u potrazi za dvije žene koje bi mogle biti svjedokinje događajima prije pada, a više otkrijte OVDJE.

Sve informacije o ovom slučaju otkrijte na oznaci posvećenoj Liamu Payneu.

