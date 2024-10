Teret velike slave za njega je bio previše: Priča o usponima i padovima pjevača čija je smrt šokirala svijet!

Liama Payna svijet je upoznao kada je imao samo 16 godina. Tada je s još četiri mladića osvojio svijet glazbe. Iako mu je grupa donijela slavu i novac, donijela mu je i brojne loše stvari.

Liam Payne pronađen je mrtav u Argentini, vijest je koja je šokirala cijeli svijet. Kroz 31 godinu Liam je doživio brojne uspone i padove, a evo kako je sve krenulo.

14-godišnji Liam 2008. godine prijavio se na X Factor, ali tada se nije proslavio. Dvije godine kasnije ponovno je stao na pozornicu glazbenog natjecanja, a Nicole Scherzinger tada ga je s još četiri mladića vidjela u grupi koja je kasnije dobila ime One Direction.

Zayna Malika, Nialla Horana, Louisa Tomlinsona, Harryja Stylesa i Liama slava je tada tek čekala, a koliki su miljenici publike bilo je jasno i kada su prvi put zapjevali kao grupa.

U showu su završili na trećem mjestu, ali su odmah potpisali ugovor s producentskom kućom Syco Records u vlasništvu Simona Cowella. Zayn je i tijekom samoga natjecanja negodovao s idejom da mora plesati, ali ugovor od navodno gotovo 2.400.000 eura dao im je motivaciju da ''zagrizu''.

Prvi singl ''What Makes You Beautiful'' izdali su 2011. i on ih je plasirao na vrh glazbenih ljestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su u svijetu završili u TOP 10. Iste godine izdali su debitantski album ''Up all night'' koji je u prvom tjednu imao prodaju od gotovo 140.000 primjeraka. Osvojili su američki Billboard 200, čime su postali prvi britanski sastav koji je s debitantskim albumom pomeo konkurenciju.

U manje od dvije godine postali su prava pop-senzacija, a Sunday Times je 2014. godine procijenio da vrijede oko 83 milijuna eura, Nakon četiri albuma i pet turneja Zayn Malik htio se povući. To je i napravio 2015. godine, a bend je 2016. objavio da ide na neodređenu pauzu.

Bend se može pohvalili i s nekoliko laskavih nagrada - Brit Awards, MTV Video Music Awards.

Te iste 2016. godine Liam je napokon potvrdio šuškanja o ljubavi s Cheryl Cole koja je bila starija deset godina i bila je u žiriju glazbenog natjecanja gdje se Liam natjecao. Cheryl i Liam objavili su svoju romansu u veljači 2016., a sina Beara dobili su u ožujku 2017. Svatko je ipak svojim putem otišao u srpnju 2018., nakon dvije i pol godine romanse, ali ostali su prijatelji.

Liam je često znao govoriti kako se nije snašao u očinskoj ulozi jer je bio jako mlad.

''I da budem iskren, to nam je uništilo vezu, ali iz opravdanih razloga. Bio sam toliko uzbuđen što će se roditi da sam se zapravo brinuo hoću li ga voljeti dovoljno'', rekao je svojedobno u jednom podcastu.

Mnogima je nakon tragične smrti u mislima upravo pjevačev sin, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nakon raspada benda pojedini članovi počeli su ''ratovati'' pa je tako Liam nazvao Zayna pogrdnim imenom i otkrio da su se jednom prilikom skoro potukli. Kasnije se za isto ispričao i rekao da su se članove One Directiona borili da mu pomognu jer su već tada počeli njegovi prvi problemi s ovisnostima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nije se na početku slagao niti s Louisom jer je u njemu vidio konkurenciju.

''Bio je stariji i imao sam osjećaj da želi biti glavni u grupi. Na početku se nismo slagali, mrzli smo jedan drugoga, bilo je to jako loše, ali smo sve to dobro krili'', priznao je svojedobno Liam u emisiji na Hits Radio, prenosi Daily Mail.

Liam se kasnije odlučio na solo karijeru. Prvi album ''LP1'' objavio je 2019. godine, a pjesma ''Strip That Down'', na kojoj je radio i Ed Sheeran, brzo je pronašla svoje mjesto na Billboard ljestvici. Najavio je i novi album u svibnju 2023. godine, a planirao je ići i na turneju. Svi planovi su mu pali u vodu kada je završio u bolnici zbog infekcije bubrega. Tada mu je podrška bila djevojka Kate Cassidy, a gdje se ona nalazila kada je preminuo glazbenik, pročitajte OVDJE.

Koliko je bio dobar prijatelj s Niallom Horanom govori činjenica da je u Argentini bio upravo kako bi njega podržao na koncertima. Društvo mu je pravila djevojka Kate, a od tamo su podijelili nekoliko fotografija. Obožavatelje grupe posebno je dirnula ona na kojoj su Liam i Niall zajedno pozirali.

''Ponovno zajedno'', napisali su dečki i dodali emotikon srca.

Nakon koncerta Liam se zadržao u Argentini još nekoliko dana, a sve je vodilo do tragičnog kraja.

Društvenim mrežama sada su se počele širiti šokantne fotografije iz sobe u kojoj je boravio preminuli pjevač, a više o tome pročitajte OVDJE.

Medijske stupce punio je i ljubavnim životom, a više prčitajte OVDJE.

Prije smrti navodno se družio s obožavateljima, a detalje saznajte OVDJE.

Fotografije tužnih obožavatelja koje lome srca pogledajte OVDJE.

Oglasio se i na društvenim mrežama prije smrti, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jezive detalje o glazbeniku ispričala je i njegova bivša zaručnica, a više o tome pročitajte OVDJE.

Više detalja o smrti glazbenika pročitajte OVDJE.

