Splitska zvijezda o glasinama da će naslijediti Andreu Šušnjaru u grupi Magazin: ''To je stvarno veliki bend, veliko ime...''

Nakon što je Lorena Bućan na Melodijama Jadrana predstavila pjesmu ''Melem'', počela su sve glasnija šuškanja da će baš ona naslijediti Andreu Šušnjaru u grupi Magazin. Vidi li mlada pjevačica sebe u kultnom splitskom sastavu, ekskluzivno je otkrila našem Gordanu Vasilju za In magazin.

Emotivna pjesma ''Melem'', koju je Lorena Bućan premijerno izvela na Melodijama Jadrana i na prvu osvojila publiku, dobila je i videospot, snimljen u splitskom Škveru.

''Netko mi je bio rekao, ne mogu se sjetiti tko, da su imali dojam kao da sam ja napisala pjesmu i to mi je stvarno bilo drago čut jer sam je i ja tako osjetila od početka do kraja. Valjda su meni uvijek veći izazovi bili puno draži jer se tako puno više mogu uživit. Ovo je pjesma koja govori o nečemu što ja u životu nisam doživjela.'', priča Lorena.

Za razliku od tužne teme, nove pjesme bračnog para Huljić, ova mlada pjevačica moćnog glasa u privatnom životu živi ljubavnu bajku. U sretnoj je vezi već četiri godine, a dečko joj je, priznaje, velika potpora pri usponu na domaćoj glazbenoj sceni.

''Od početka on mene podržava do dan danas, stvarno ne doživljava to kako neki ljudi doživljavaju, da je to neka velika stvar jer je on preskroman, ja sam skromna i jednostavno baš nam je savršeno, stvarno je.''

A njezin novi singl mnoge je podsjetio na hitove grupe Magazin iz doba s Jelenom Rozgom pa su u medijskim krugovima odmah krenule priče da je upravo Lorena najizglednija nasljednica Andreje Šušnjare u kultnom splitskom sastavu.

''Ja vam ne čitam novine tako da slabo pratim to. Pa nikad ne reci nikad. Ne, ja nikad nisam sebe zamišljala u bendu, da bi baš bila dio nekog benda. Uvijek sam od malena imala cilj da sam solo pjevač i da zadržim svoje ime'', tvrdi.

A ako se ipak dogodi da postane nova pjevačica Magazina?

''Od malena ga slušam, od malih nogu, mama mi ga sluša. Kad smo u društvu Magazin se pušta, to je stvarno veliki bend, veliko ime. Ja ga sama na svojim koncertima pjevam, tako da, mislim da bi to bila čast tko god da uspije ući u taj bend definitivno.'', priznala je.

Iako su joj tek 22 godine, Lorena je već dobila brojne prestižne glazbene nagrade, a njezini hitovi na YouTubeuu imaju milijune pregleda.

''Što mi puno ljudi govori, nemoj poletjeti, drži se zemlje i smatram da me to drži na zemlji jer meni će te stvari uvijek biti nerealne jer otkad sam bila mala curica sanjam o ovim stvarima i sad mi se jednom dešavaju u vrlo kratkom roku. I stvarno sam svjesna da se ovo ne dešava puno ljudi i stvarno sam prezahvalna da sam upravo ja imala tu priliku da je Bog, evo mene izabrao i da mi je dao sve ovo što imam sad.''

Ova jednostavna djevojka iz susjedstva nam je otkrila i anegdotu koja joj se dogodila nekoliko minuta prije nastupa na Krku, kada ju je za nogu ugrizla osa.

''Uspjela sam izdržati, išla sam na kraju bosa na pozornicu i to mi je bio jedan od boljih nastupa. I dok sam pjevala uopće ništa nisam osjećala, ništa me nije boljelo i to još jednom dokazuje moć pjevanja i moć glazbe. Kasnije kad sam došla u hotel, kad sam vidila da mi je stopalo ovako otečeno onda sam malo bolovala.'', ispričala je.

S obzirom na to koliko samouvjereno djeluje na sceni, pitali smo je koji je uopće njezin najveći strah.

''Ne bojim se ničega, nekako mislim da nema toga s čime nas život može iznenaditi. Nema te stvari koje čovjek ne može prebroditi jer da ne može ne bi se rodio na ovoj planeti. Tako da nemam nekakav psihološki strah, ali zasad se najviše bojih paukova, definitivno. Njih me je stvarno strah.'', zaključila je.

Pred Lorenom je dugo, toplo ljeto, nadamo se bez bliskih susreta s paucima. Sljedeći tjedan će s prijateljicom napuniti baterije u Napulju, nakon čega je čekaju koncerti po njezinoj Dalmaciji.

