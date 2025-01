Omiljeni regionalni pjevač rastužio pričom o glazbenim počecima: "Nisam imao podršku..."

Boban Rajović za koji mjesec će održati koncert u Areni Zagreb, što će biti njegov prvi veliki koncert u našoj najvećoj dvorani nakon devet godina.

Jedan od najpoznatijih crnogorskih pjevača u regiji Boban Rajović održat će veliki koncert u Areni Zagreb 12. travnja, nakon što je zadnji put tamo bio prije gotovo deset godina. 53-godišnji pjevač rođen u Kopenhagenu obećao je ludi provod zagrebačkoj publici i da će biti još bolji provod od svog prvog koncerta u Zagrebu.

I dok danas živi i radi u Beogradu, Rajović se često sjeti svojih dana u hladnoj Danskoj i početaka karijere, kada je boravio na relaciji Beograd-Kopenhagen. U to vrijeme često bi provodio vrijeme u automobilu jer nije imao gdje spavati.

"U tom trenutku stvarno nisam imao financijskih sredstava, nisam imao novca", izjavio je Boban. "Živio sam u jednom stanu iznad bake koja je ložila štednjak. Međutim, kad bi ona zaspala, drva bi se ugasila i ja bih ostao bez topline u stanu. Bilo je strašno hladno, bio je prosinac, i tada bih se vraćao kući pričajući sa suprugom. Ona bi mi ispričala neku priču, a ja bih rekao: "Idem sada svratiti u pekaru da vidim imam li za kiflu i jogurt." Smijao sam se tada jer sam imao doslovno samo toliko. Supruga mi je tada rekla: "Zašto ne dođeš ovdje živjeti kao čovjek? Voziš taksi, mučiš se." No sve je to bilo uzalud jer sam toliko vjerovao u sebe i znao da ću uspjeti."

Ipak, vjerovao je u sebe.

"Nešto me je jednostavno vodilo prema uvjerenju da ću uspjeti napraviti nešto veliko. Dok sam živio u Danskoj, često sam bio predgrupa našim zvijezdama koje su tamo nastupale, i tada sam osjetio da uspijevam stvoriti dobru atmosferu", prisjetio se Rajović. "Kad sam se ozbiljno posvetio svojoj karijeri, proradio je inat jer me mnogi iz velikih medijskih izdavačkih kuća tada nisu prepoznali. Bilo mi je čudno što osjećam da imam potencijal, a oni to ne vide, već su čak tražili novac. To me dodatno motiviralo da uspijem i dokažem im suprotno"

Sve do uspjeha pjesme "Usne vrele višnje", kolege nisu primjećivale Rajovića. U jednoj emisiji priznao je kako nije imao veze na estradi, zbog čega njegovi puno poznatiji kolege nisu htjeli snimiti duet s njim, no zato je imao sedam-osam suradnji sa slabije poznatim izvoačima.

"Nisam imao nikakvu podršku, ni od medijskih kuća ni od estradnih kolega, sve sam postigao vlastitim trudom i vjerom u sebe. Tek nakon pjesme "Usne boje vina" shvatio sam gdje sam bio, gdje sam sada i kako su me kolege, koje prije nisu obraćale pažnju na mene, počele drugačije gledati", otkrio je Rajović, koji je zbog broja nastupa stekao nadimak "kralj diskoteka". Bio je prvi pjevač turbofolk pjevač koji je 2016. godine imao koncerte u Spaladium Areni i Areni Zagreb, čime je utabao put mnogim izvođačima tog žanra da rasprodaju našu najveću dvoranu.

Sa svojom suprugom Draganom je više od 30 godina u braku, a upravo je za IN Magazin prije tri godine otkrio kako će postati djed.

Osim toga, Boban Rajović je veliki humanitarac, a kako je pomogao djetetu nastradalom u padu nadstrešnice u Novom Sadu, pročitajte OVDJE.

