Životni put jednog od najpopularnijih pjevača u regiji nije bio nimalo lak: Počeo je kao čistač i taksist, a danas puni dvorane diljem Balkana!

Boban Rajović danas je jedan od najpopularnijih pjevača u regiji. No njegov životni put bio je sve, samo ne lak. Počeo je kao taksist i čistač u Danskoj, a danas se može pohvaliti punim koncertnim dvorama diljem Balkana. Najveća podrška mu je obitelj, a našoj je Dorotei Filipaj otkrio kako će uskoro postati djed!

Na glazbenoj sceni Boban Rajović žari i pali više od 20 godina. Od samih početaka niže hit za hitom, a zbog broja nastupa zaslužio je i titulu kralja diskoteka. Njegov talent da napravi izvrsnu feštu prepoznala je i hrvatska publika.



''I onda sam skupio hrabrosti i prije 5 godina sad već ima, organizirao sam Spalaidum Arenu u Splitu i Zagrebu i uspio za jedan mjesec ispuniti i jednu i drugu. Tad sam osjetio taj fluid između mene i hrvatske publike i onda sam to ljubomorno čuvao za sebe, rekao ovo su ljudi koji mene zaista vole, a ja sam uzvratio istom ljubavi'', priča Boban.

O njegovom se putu prema uspjehu može snimiti film. Ovaj 50-godišnjak rođen je Danskoj, rodom iz sjeverne Crne Gore, živi u Beogradu. Trbuhom za kruhom kao mladić otišao je u rodni Kopenhagen gdje je radio sve kako bi se prehranio.



''Rado pričam o tome, apsolutno se ne stidim toga. Ja sam tamo i vozio taksi, radio sam u raznim tvornicama, čak sam imao i poslove gdje sam čistio neke objekte, kancelarije, radio na baušteli...'', priča.

A danas živi svoj san. U životu mu je najveća potpora supruga Dragana s kojom ove godine slavi 30 godišninjicu braka.



''Hvala njoj, svaka njoj čast, šta je ona sve izdržala, kako je to sve izdržala. Mislim, 30 godina braka, to je nešto što bi svatko trebao s ponosom reći, posebno u današnje vrijeme'', kaže Boban.



Sa suprugom ima troje djece, Andriju, Anđelu i Ivanu, a za naše je kamere otkrio kako očekuju prinovu u obitelji.



''Ivana nosi sina, tako da ću imati jednog unuka uskoro, u stvari u 3 mjesecu, sve ću biti manje prisutan u medijima zato što ću biti pored malog Ilije, to je sigurno. Već su mu dali ime, jedva čekam, zaista jedva čekam'', rekao je.

Kaže, fizički se još osjeća kao mladić, ali ulogu djeda shvatio je vrlo ozbiljno. Koncerte, zabave i izlaske dugo u noć planira smanjiti i posvetiti se malom Iliji.



''Svako slobodno vrijeme ću zaista iskoristit. Stalno me supruga kritizira i kaže da ne pričam istinu, na kraju krajeva i kćerka, jeste tata ti to kažeš da ćeš stalno da budeš sa njim, vidjet ćeš kad ga rodim, nećeš ti imat vremena za to'', iskreno priča Boban.

A njegova se mnogobrojna publika nada da će pronaći vremena i za njih.

