Prepoznajete li ispod maske Adele bivšeg hrvatskog predstavnika na Eurosongu?

Igora Cukrova svi pamte kao jednog od predstavnika Hrvatske na Eurosongu, a sada se zbog showa ''Tvoje lice vzuči poznato'' opet vratio na male ekrane.

Igor Cukrov jedan je od osam kandidata ovogodišnje sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a prije nego što je se prerušio Adele, prisjetio se svojih glazbenih početaka.

Igor Cukrov, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Afinitet prema muzici osjećao sam još kao malo dijete, sjećam se da sam 1991. godine pobijedio na Prvom glasu Splita, i to je jedan festival na koji me spremao moj otac. Profesionalno bavljenje muzikom došlo je s razmišljanjem o novcu, s razmišljanjem možeš li se u isto vrijeme izražavati i koliko možeš zaraditi. Bila je Dora, pobjeda na Dori, pa finale Eurosonga. Tu se nekako moj životni put to jest smjer, konkretizirao. Jedno pet šest godina sam svirao vani i po kruzerima koji su putovali po cijelom svijetu, to je bilo jedno baš lijepo razdoblje, jedan glazbeno bogati dio mog života. Mislim da će publika shvatit ovo moje sudjelovanje u showu kao moj povratak. Ja ću dati sve od sebe da im dam onaj tračak te glazbene iskre koju oni zaslužuju'', poručio je Igor Cukrov, a onda se pretvorio u Adele.

Igor Cukrov, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Evo što je žiri imao za reći o njegovom nastupu.

''Dobro si skinuo Adele, ali zaista ti si imao i još teži zadatak, skinuti ju glasovno, tako da si ti to zbilja fenomenalno odradio, svaka čast'', komentirao je Enis.

Igor Cukrov, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Igor Cukrov, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Bilo je top, ti si to s takvom lakoćom otpjevao, ni Adele ne bi ovako'', zaključio je Mario Roth.

''Adele, ti si bio čaroban, bombona''.

Kako se Igor snašao u svojoj prvoj transformaciji? Odlično, baš me iznenadio!

Nije baš, moglo je to i bolje! Odlično, baš me iznenadio!

Nije baš, moglo je to i bolje! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Pitali smo hrvatskog Damiana Davida što kaže na usporedbe s bivšim pobjednikom Eurosonga!

Pogledaji ovo Celebrity Bio je zvijezda regionalnog showa, a onda i hrvatski predstavnik na Eurosongu: ''Šok oko novostečene slave je neopisiv!''

Pogledaji ovo Celebrity Kovrčava djevojka s gitarom poslije 11 godina u Nizozemskoj vratila se u Hrvatsku, nama je otkrila zašto!

Pogledaji ovo Celebrity Članica jedne od naših najuspješnijih dance-grupa stiže u hit-show: ''Blagi napadaj panike...''

Pogledaji ovo inMagazin U nedjelju se na male ekrane vraća ono što ste dugo čekali: Transformacije, suze i smijeh!

Pogledaji ovo inMagazin Bivši pobjednik Dore zbog novog projekta strahuje od nošenja štikli: ''Ovo mi je prvi put u životu''

Pogledaji ovo Celebrity Utjelovio je ulogu legendarnog Dražena Petrovića, a sad ga čeka još zahtjevniji projekt!

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!