Pobjednik Survivora o avanturi koja ga je naučila hrabrosti i upornosti: ''Hvala Bogu da bi se vratio''

Sljedeća priča vodi vas u jedno od najzahtjevnijih iskustava – život u džungli. Luciano Plazibat iskusio je avanturu koja ga je naučila hrabrosti, upornosti i istinskom prijateljstvu. U razgovoru s Markom Štefancem otkriva što mu je ta nezaboravna pustolovina donijela te što će zauvijek nositi sa sobom.

Survivor je iskustvo koje se ne zaboravlja. Dani bez hrane, iscrpljujući izazovi i neumoljiva kiša stavljaju tijelo i duh na kušnju, ali upravo tu nastaju trenuci koji ostaju zauvijek.

"Sad kad sam se nekako, da kažem, odmorio od Survivora, prošla je ta sezona i sve to... Znaš kako kažu – pamti samo sretne dane. Zaboravio sam na sve te kiše, na sva ta paklena iskustva i stvarno mi je ostalo samo najljepše. Čak mi i danas prođe kroz glavu: ‘Pa znaš šta, mogao bih se vratit, bilo bi opet lijepo.’ Onda skužim – ne, nemam šanse. Ali u tom periodu života to se stvarno trebalo dogoditi. Mislim, pobijedio sam, hvala Bogu... I da, vratio bih se," govori Luciano.

Iako je imao snagu za natjecanja i suživot u plemenu, priznaje da ga je jedno iskustvo uvijek dovodilo do ruba:

"Ma možeš i tu glad trpiti, možeš trpiti sve što ti tamo dođe – životinje, mrave... Ja koji se bojim mrava, tamo se nisam bojao ničega u tom smislu. Ali kad padne ta kiša – ti se reinkarniraš, barem tisuću puta. Stojiš tamo po kiši, propituješ sve životne odluke – zašto si došao, što tu radiš... Ali stvarno te pročisti od tih misli."

No, iza tih oluja ostale su mu i najljepše uspomene koje će pamtiti cijeli život:

"Sjećam se kad smo završili snimanje. Nikad se u životu nisam osjećao toliko sretno što ću gledat televiziju, što ću ležat u svom krevetu, što ću jesti bilo što. Taj osjećaj koji te toliko preplavi u tom trenutku teško je ikome objasniti. Sad ideš na putovanje i uživaš – ali kad iz nečega tako teškog dođeš u nešto svoje, nema ljepšeg osjećaja. A prijateljstva... Imam prijateljstva koja sam izgradio, družim se s tim ljudima i kažem: što god da sam napravio u životu – Eurosong, druge projekte – ovo će mi zauvijek biti u TOP 3."

In Magazin: Luciano Plazibat - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ovo iskustvo pokazalo mu je da se životnih izazova ne treba bojati, nego kroz njih treba proći da bi rastao:

"Nisam očekivao da će to toliko buknuti po društvenim mrežama i sve to, ali donijelo mi je novu publiku, novo iskustvo. Sad u životu ništa mi više nije teško. Kad pada kiša, šetam bez kišobrana. Kad se nađem negdje gdje netko nešto ne zna, ja dođem, pomognem, pa čak i roštilj sad mogu napravit. Nekako se sve to spoji u glavi i život ti postane lakši."

In Magazin: Luciano Plazibat - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon surovih izazova u džungli, ljeto je stiglo kao olakšanje – vrijeme za uživanje i opuštanje:

"Ljeto je bilo... ajme, ne znam kako da ti kažem, najbolje ljeto do sad! Rekao sam: ‘U životu više nikad ovako.’ Samo sam išao s festivala na festival, partija na partij. Htio sam nadoknaditi Novu godinu koju nisam slavio i sve ostalo. Nisam spavao, nisam se čak ni kupao, ali sam uživao."

In Magazin: Luciano Plazibat - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Luciano poručuje:

"Upusti se u izazove i živi punim plućima. Na kraju ćeš više žaliti za propuštenim prilikama nego za onim što si napravio. Dragi gledatelji, učite na mojim greškama – odite negdje gdje nešto nije za vas. Sretno vam! Prijavite se. Meni je na kraju donijelo jako puno, znam da će i vama. Ali najviše od svega – dobit ćete prijateljstva i jedno prelijepo iskustvo koje ne može platiti ni jedan resort ni jedno putovanje. Otiđite, isprobajte se u džungli, budite Tarzan kao i ja i navijam za vas – pobijedite," zaključuje.

Kiša, glad i suze pretvorile su se u prijateljstva, uspomene i pobjede. Survivor je Lucianu donio jedno od najvrijednijih životnih iskustava, a nova sezona traži junake spremne za isti izazov.

In Magazin: Luciano Plazibat - 2 Foto: DNEVNIK.hr

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

