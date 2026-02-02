Šoštarić je osvojio srce lijepe Slovenke, slove kao jedan od najstabilnijih parova!

Dok niže sportske uspjehe, Šoštarić godinama ljubi lijepu Slovenku, koja mu je oslonac.
Veliko natjecanje donijelo je snažne emocije i nezaboravne utakmice, a pozornost javnosti posebno je plijenio Mario Šoštarić, koji ima dodatni razlog za slavlje nakon što je proglašen jednim od najboljih igrača prvenstva. Tijekom cijelog turnira redovito ga je pratila i njegova supruga Tjaša Herlah.
Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 3 Foto: Instagram
Par je u braku 15 godina, a zajednički život krase i njihova dva dječja osmijeha – kći Ava, rođena 2018. godine, te sin Finn, koji je stigao 2021. godine.
Iako su se Tjaša i Mario upoznali još kao mladi, njihova ljubav s godinama je postala samo čvršća, a Mario često na društvenim mrežama dijeli trenutke s obitelji.
Poznato je i da je ona po struci magistrica farmacije, no zbog zajedničkog života u inozemstvu morala se suočiti s izazovima koje donosi obiteljski život izvan domovine. Mario je u jednom od intervjua otkrio kako je ona zbog njegove sportske karijere morala privremeno odgoditi vlastite profesionalne planove jer je prilagodba na novu sredinu zahtijevala odricanje i strpljenje.
Mario Šoštarić sa suprugom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Unatoč brojnim izazovima koje donosi sportski život, Tjaša ostaje čvrst oslonac svom suprugu, a njihov skladan odnos i zajedničke vrijednosti čine ih jednim od najstabilnijih sportskih parova u regiji.
Mario Šoštarić i supruga Tjaša - 1 Foto: Instagram
Mario Šoštarić i supruga Tjaša Foto: Instagram
