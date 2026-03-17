Zdravko Čolić novom pjesmom dirnuo fanove ravno u srce

Zdravko Čolić oduševio je publiku novim emotivnim singlom „Ne daj da ostarim sam“, nastavivši uspješnu suradnju s Mayom Sar.
Jedan od najvećih regionalnih glazbenih umjetnika, Zdravko Čolić, objavom u podne oduševio je publiku novim singlom "Ne daj da ostarim sam", pjesmom koja kroz melodiju i stihove odražava njegovu emotivnu iskrenost i trajnu povezanost s publikom.
Emotivnu baladu koja donosi priču o ljubavi, preispitivanju i strahu od gubitka bliskosti, potpisuje kantautorica Maya Sar, čime se, po treći put, nastavlja njihova kontinuirana i autorski prepoznatljiva suradnja. Nakon "Zar se nismo shvatili" i "Prije nego te izgubim", novi singl dodatno potvrđuje njihovu sklonost temama intimnih odnosa, s naglaskom na krhkost, nesigurnost i potrebu za bliskošću.
Upravo u toj emotivnosti leži snaga nove pjesme, koju Čolić interpretira smireno, ali izražajno, unoseći posebnu snagu u svaki stih i stvarajući pjesmu koja ostaje u pamćenju.
Zdravko Čolić - 3 Foto: Marko Mitrović/PR
Pogledaji ovo Celebrity Pravi mali gospodin! Majin Bloom proslavio rođendan, pogledajte fotke s veselog tuluma
Videospot, u režiji Gorana Kovačića, dodatno naglašava intimnost pjesme. Uz Mayinu klavirsku pratnju, Čolić interpretira nove stihove, stvarajući emotivan dijalog između glazbe i vokala. Ta minimalistička scena isprepliće se s vizualima romantične Venecije, čime spot dobiva dodatnu emocionalnu i estetsku dimenziju.
A nakon izlaska nove pjesme i spota, Čolić nastavlja oduševljavati publiku i na koncertnoj sceni. Tijekom ovog i sljedećeg mjeseca, u Sarajevu ga očekuje čak pet rasprodanih koncerata sa simfonijskim orkestrom u dvorani Zetra, dok će ga hrvatska publika imati prilike slušati 20. lipnja u Slavonskom Brodu, u jedinstvenom ambijentu Tvrđave Brod, uz repertoar koji već desetljećima obilježava regionalnu glazbenu scenu.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je 35 godina mlađa žena koja je osvojila Seana Penna? Promijenila je njegov pogled na ljubav
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Naša pjevačica kupila je stan u Zagrebu, upustila se u veliki poslovni pothvat!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Sudbina je sve odlučila već pri prvom pogledu, a zajedno su i danas nakon 40 godina
Pogledaji ovo Zanimljivosti Iza kulisa elitnog partyja na Oscarima: Ignorirani glumci, večer bez kočnica i nepozvane zvijezde