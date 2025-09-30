Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje poznatog para koji se rastaje nakon 19 godina braka

Prisjetite se kako je izgledalo jedno od najpraćenijih vjenčanja u svijetu slavnih ikad, ono glumice Nicole Kidman i glazbenika Keitha Urbana.
Australske zvijezde vjenčale su se 2006. godine u tradicionalnoj katoličkoj ceremoniji u kapelici Cardinal Cerretti u Sydneyju, a činilo se da će to vjenčanje zapečatiti njihovu vječnu ljubav.
Nicole Kidman vjenčanje - 2 Foto: Profimedia
Kidman je izgledala anđeoski u svojoj velikoj noći, odjevena u asimetričnu haljinu modne kuće Balenciaga. Plava kosa bila joj je oblikovana u raspuštene kovrče, a uz haljinu u kroju empire kombinirala je biserne naušnice i buket kremastih ruža.
Urban je pak izgledao otmjeno u crnom smokingu, prsluku i crnoj kravati.
Nicole Kidman vjenčanje - 4 Foto: Profimedia
Stotine obožavatelja i predstavnika medija okupili su se ispred kapele kako bi bacili pogled na ceremoniju dok je Kidman stizala u krem Bentleyju.
Sjedila je pokraj svog oca psihologa, Antonyja, koji je kasnije preminuo u dobi od 75 godina 2014., a kroz prozor je mahala obožavateljima i zahvaljivala im na dolasku.
Unutra su Kidman i Urban izrekli zavjete pred 250 najbližih, među kojima su bili Hugh Jackman, Naomi Watts i Russell Crowe.
Glumičina sestra Antonia bila je kuma, odjevena u kombinaciju bjelokosti i ružičaste.
Nicole Kidman, Antonia Kidman Foto: Instagram
Na svadbi su bili i Isabella i Connor Cruise, posvojena djeca Kidman s bivšim mužem Tomom Cruiseom. Kći Isabella bila je djeveruša, dok je Connor imao ulogu pratitelja uzvanika.
Nakon ceremonije, Kidman i Urban priredili su svadbeno slavlje u šatoru na temu Romea i Julije postavljenom na imanju St. Patrick's u Manlyju.
Jackman je pružio zabavu izvedbom iz mjuzikla Boy from Oz, a potom je i Urban zasvirao i otpjevao svojoj nasmijanoj mladenki. Pjevao je jedan od svojih hitova s refrenom: ''Voljet ću te kao što te nitko ne voli i zaslužit ću tvoje povjerenje stvarajući uspomene s nama.''
To je povjerenje ubrzo bilo na kušnji, šest mjeseci kasnije, kada je Urban otišao na rehabilitaciju u kliniku Betty Ford u SAD-u zbog povratka ovisnosti o alkoholu.
Nicole Kidman vjenčanje - 3 Foto: Profimedia
Nicole Kidman i Keith Urban - 1 Foto: Profimedia
Unatoč svemu, Kidman je ostala uz njega u tom teškom razdoblju i čak je viđena kako ga grli u rehabilitacijskom centru u Palm Springsu u Kaliforniji.
Nedugo nakon što su izrekli zavjete, ali prije Urbanovog odlaska na rehabilitaciju, par je proveo medeni mjesec u Francuskoj Polineziji, odsjelo u St. Regis Bora Bora.
Nicole Kidman i Keith Urban (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
U braku su dobili dvije kćeri, Sunday Rose, rođenu 2008. u Nashvilleu, te Faith Margaret, rođenu 2010. godine uz pomoć surogat-majke.
